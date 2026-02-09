Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2: Vé trúng đài Cà Mau xuất hiện sớm

Cao An Biên - Dương Lan
09/02/2026 17:33 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2, nhiều vé trúng đài Cà Mau xuất hiện sớm.

Đại lý vé số Thảo Minh ở Lâm Đồng vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải nhất đài Cà Mau, ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2 chiều nay.

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2: Vé trúng đài Cà Mau xuất hiện sớm- Ảnh 1.

Những tờ vé trúng xổ số miền Nam đài Cà Mau lộ diện sớm chiều nay

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 16032 trúng xổ số Cà Mau ngày 9 tháng 2. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé số có dãy 291653. Đại lý cho biết với trị giá 30 triệu đồng/tờ, người trúng thưởng đã có "cái tết ấm no".

Cũng theo kết quả xổ số ngày 9 tháng 2, đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh cũng chia sẻ hình ảnh bánh trúng 14 tờ vé giải năm, có những số cuối là 6734. Tổng trị giá loạt vé này là 14 triệu đồng.

Xổ số miền Nam hôm nay còn mở thưởng thêm 2 đài gồm đài TP.HCM với dãy số may mắn trúng độc đắc là 329379 và đài Đồng Tháp với dãy độc đắc 132030. Nhiều người chơi xổ số mong chờ sự xuất hiện của chủ nhân những tờ vé may mắn trên.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2, những tờ vé có 2 số cuối là 33 thuộc đài Đà Lạt trúng giải tám. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ có dãy số đẹp 333333 cũng trúng xổ số miền Nam.

Dân mạng cho rằng những tờ vé số sở hữu dãy số đẹp khi trúng số là điều may mắn. Không ít người chơi cũng có thói quen lựa chọn các dãy số được xem là đẹp khi mua vé số, với hy vọng gặp vận may.

