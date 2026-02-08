Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Truy tìm dãy số 333333 trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2 đài Đà Lạt

Dương Lan - Cao An Biên
08/02/2026 16:53 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2, người chơi xổ số truy tìm những tờ vé có dãy số 333333 trúng đài Đà Lạt.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2, những tờ có 2 số cuối là 33 thuộc đài Đà Lạt trúng giải tám. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ có dãy số đẹp 333333 cũng trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Dân mạng cho rằng những tờ vé số sở hữu dãy số đẹp khi trúng số là điều may mắn. Không ít người chơi cũng có thói quen lựa chọn các dãy số được xem là đẹp khi mua vé số, với hy vọng gặp vận may.

Xổ số miền Nam 8 tháng 2 mở thưởng 3 đài gồm Tiền Giang với dãy độc đắc 465579, đài Đà Lạt với dãy độc đắc 313412 và đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 090189. Nhiều người nhận ra dãy số trúng độc đắc xổ số Kiên Giang ngày 8 tháng 2 cũng là dãy số khá đẹp.

Trong khi đó đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 140 tờ trúng số. 140 tờ có 2 số cuối là 53 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng 140 triệu đồng. 

Truy tìm dãy số 333333 trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2 đài Đà Lạt - Ảnh 1.

140 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 2 đài Tiền Giang

ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đến tận nhà đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 546923 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người đàn ông ngoài 30 tuổi đi đám cưới được người quen cho tờ vé số may mắn đó. Sau khi có kết quả xổ số ngày 6 tháng 2, ông ấy đã nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Đi đám cưới được cho vé số, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đi đám cưới được cho vé số, bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Người đàn ông ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) đi đám cưới được người quen cho tờ vé số bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 6 tháng 2.

