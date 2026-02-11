Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhiều người vừa trúng độc đắc xổ số miền Nam sát tết; hy hữu dãy số 333333

Cao An Biên - Dương Lan
11/02/2026 09:16 GMT+7

Những ngày sát Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều người ở Đồng Nai bất ngờ trúng số độc đắc xổ số miền Nam đài Bà Rịa - Vũng Tàu. Dãy số 333333 mang lại may mắn cho khách.

Đại lý vé số Ngọc Điệp ở Đồng Nai xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc cho khách ở địa phương, theo kết quả xổ số miền Nam mới đây. Theo đó, nhiều người đã nhận về tiền tỉ trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhiều người vừa trúng độc đắc xổ số miền Nam sát tết; hy hữu dãy số 333333 - Ảnh 1.
Nhiều người vừa trúng độc đắc xổ số miền Nam sát tết; hy hữu dãy số 333333 - Ảnh 2.

Những tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 đài Bà Rịa - Vũng Tàu mới lộ diện. Nhiều người cũng thích thú với những vé có dãy số đẹp đài này (ảnh phải)

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 879095, trúng xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 10 tháng 2, nhằm ngày 23 tháng chạp. "Tôi đổi 9 tờ cho nhiều khách khác nhau, người trúng nhiều cũng phải 3 tờ trị giá 6 tỉ đồng.

Có người đến tận đại lý của tôi đổi thưởng, cũng có người chúng tôi đến tận nhà. Trước thềm Tết Nguyên đán mà nhận được may mắn lớn như vậy nên nhiều người rất phấn khởi. Chúc mừng bà con gặp may mắn!", phía đại lý chia sẻ thêm.

Xổ số ngày 10 tháng 2, những tờ vé số đẹp có dãy 333333 cũng trúng đài Bà Rịa - Vũng Tàu khi giải tám của đài này thuộc về những tờ vé có hai số cuối là 33. Đáng chú ý, xổ số Đà Lạt ngày 8 tháng 3, những người sở hữu vé 333333 cũng trúng giải tám tương tự. Với người chơi xổ số có sở thích sưu tầm vé số đẹp, độc lạ, những dãy số đẹp cùng trúng liên tục là điều khá thú vị.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2, giải tám của đài Bến Tre và Bạc Liêu thuộc về những tờ có 2 số cuối là 73. Nhiều người cho rằng đây là trường hợp thú vị khi 2 đài mở thưởng trùng số ở giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Bến Tre, Bạc Liêu

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Bến Tre, Bạc Liêu

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2, dân mạng phát hiện 2 đài Bến Tre và Bạc Liêu có số trúng giải trùng nhau. Nhiều người cũng truy tìm dãy số 333333 trúng đài Vũng Tàu.

Trùng hợp bất ngờ xổ số miền Nam: 2 năm độc đắc 'ghé thăm' cùng 1 ngày

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2: Vé trúng đài Cà Mau xuất hiện sớm

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2 xổ số ngày 11 tháng 2 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận