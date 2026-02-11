Nhiều người vừa trúng độc đắc xổ số miền Nam sát tết; hy hữu dãy số 333333

Đại lý vé số Ngọc Điệp ở Đồng Nai xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số trúng độc đắc cho khách ở địa phương, theo kết quả xổ số miền Nam mới đây. Theo đó, nhiều người đã nhận về tiền tỉ trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 đài Bà Rịa - Vũng Tàu mới lộ diện. Nhiều người cũng thích thú với những vé có dãy số đẹp đài này (ảnh phải) ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 879095, trúng xổ số Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 10 tháng 2, nhằm ngày 23 tháng chạp. "Tôi đổi 9 tờ cho nhiều khách khác nhau, người trúng nhiều cũng phải 3 tờ trị giá 6 tỉ đồng.

Có người đến tận đại lý của tôi đổi thưởng, cũng có người chúng tôi đến tận nhà. Trước thềm Tết Nguyên đán mà nhận được may mắn lớn như vậy nên nhiều người rất phấn khởi. Chúc mừng bà con gặp may mắn!", phía đại lý chia sẻ thêm.

Xổ số ngày 10 tháng 2, những tờ vé số đẹp có dãy 333333 cũng trúng đài Bà Rịa - Vũng Tàu khi giải tám của đài này thuộc về những tờ vé có hai số cuối là 33. Đáng chú ý, xổ số Đà Lạt ngày 8 tháng 3, những người sở hữu vé 333333 cũng trúng giải tám tương tự. Với người chơi xổ số có sở thích sưu tầm vé số đẹp, độc lạ, những dãy số đẹp cùng trúng liên tục là điều khá thú vị.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2, giải tám của đài Bến Tre và Bạc Liêu thuộc về những tờ có 2 số cuối là 73. Nhiều người cho rằng đây là trường hợp thú vị khi 2 đài mở thưởng trùng số ở giải tám, mỗi tờ trị giá 100.000 đồng.