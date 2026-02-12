Người phụ nữ nghèo mua vé số cầu may, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa đến tận nhà khách đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 132030 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là 2 người phụ nữ ở Tây Ninh. Sau khi có kết quả họ liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Trong 2 người có 1 vị khách nghèo. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mua tờ vé số cầu may, bất ngờ trúng độc đắc. Chị ấy có tiền trang trải dịp tết sau khi trúng số, chúng tôi khi đổi thưởng cũng cảm thấy vui lây", chị Phương Lan chia sẻ.

2 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Hoàng ở An Giang cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 6 tờ trúng độc đắc trị giá 12 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, 6 tờ có dãy số 090189 thuộc xổ số Kiên Giang ngày 8 tháng 2.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh nổi tiếng ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) vừa chia sẻ hình ảnh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Thuận.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 650658 trúng xổ số Bình Thuận ngày 5 tháng 2. Đại lý tiết lộ người trúng là nam, nhận thưởng theo hình thức nhận 100% tiền mặt.