Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Sát tết trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam: Lãnh tiền ngay trong đêm

Dương Lan - Cao An Biên
13/02/2026 05:45 GMT+7

3 vị khách ở Đồng Nai vừa trúng độc đắc 4 tờ xổ số miền Nam trị giá 8 tỉ đồng, họ liên hệ đại lý đổi thưởng và lãnh tiền trong đêm.

Đại lý vé số Ngọc Diệp ở xã Phước An, Đồng Nai cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 879095 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

3 người trúng độc đắc 8 tỉ xổ số miền Nam sát tết, lãnh tiền trong đêm - Ảnh 1.

4 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2

ẢNH: NVCC

"4 tờ vé số may mắn của 3 khách khác nhau, họ đều là khách vãng lai của đại lý, mọi người bất ngờ vì trúng độc đắc. Có người nhận tiền mặt có người nhận qua hình thức chuyển khoản sau khi trúng số. Vì thời điểm sát tết nên họ liên hệ đổi thưởng ngay và nhận tiền ngay trong đêm sau khi có kết quả xổ số ngày 10 tháng 2. Ai cũng vui mừng và hạnh phúc vì có khoản tiền lớn trước Tết Nguyên đán. Mọi người mua vé số ngẫu nhiên, không phải lựa chọn số đẹp", đại lý vé số Ngọc Diệp cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa đến tận nhà khách đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 132030 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là 2 người phụ nữ ở Tây Ninh. Sau khi có kết quả họ liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.

Tin liên quan

Xuất hiện 10 tờ trúng 20 tỉ đồng xổ số miền Nam đài TP.HCM

Xuất hiện 10 tờ trúng 20 tỉ đồng xổ số miền Nam đài TP.HCM

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 2, một đại lý vé số ở An Giang đăng tải hình ảnh 10 tờ trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng.

Người phụ nữ nghèo mua vé số cầu may, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài Bến Tre, Bạc Liêu

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 12 tháng 2 xổ số ngày 12 tháng 2 xổ số miền Nam 12 tháng 2 xsmn hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận