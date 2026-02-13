Sát tết trúng độc đắc 8 tỉ đồng xổ số miền Nam: Lãnh tiền ngay trong đêm

Đại lý vé số Ngọc Diệp ở xã Phước An, Đồng Nai cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 879095 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



4 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 ẢNH: NVCC

"4 tờ vé số may mắn của 3 khách khác nhau, họ đều là khách vãng lai của đại lý, mọi người bất ngờ vì trúng độc đắc. Có người nhận tiền mặt có người nhận qua hình thức chuyển khoản sau khi trúng số. Vì thời điểm sát tết nên họ liên hệ đổi thưởng ngay và nhận tiền ngay trong đêm sau khi có kết quả xổ số ngày 10 tháng 2. Ai cũng vui mừng và hạnh phúc vì có khoản tiền lớn trước Tết Nguyên đán. Mọi người mua vé số ngẫu nhiên, không phải lựa chọn số đẹp", đại lý vé số Ngọc Diệp cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa đến tận nhà khách đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 132030 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là 2 người phụ nữ ở Tây Ninh. Sau khi có kết quả họ liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt.