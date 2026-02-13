Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Truy tìm dãy số 888888 trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2 đài Bình Dương

Dương Lan - Cao An Biên
13/02/2026 17:12 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2, người chơi xổ số truy tìm những tờ vé có dãy số 888888 trúng đài Bình Dương.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2, giải tám đài Bình Dương có dãy số cuối 88. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số đẹp 888888 cũng trúng xổ số Bình Dương hôm nay.

Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số dãy số đẹp, độc lạ truy tìm những vé 888888 trúng xổ số Bình Dương ngày 13 tháng 2. Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết những tờ vé số đẹp dù trúng giải nhỏ cũng tạo nên sự thích thú cho người mua, nhiều người còn chụp lại, lưu giữ hình ảnh để làm kỷ niệm.

Truy tìm dãy số 888888 trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2 đài Bình Dương - Ảnh 1.
Truy tìm dãy số 888888 trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2 đài Bình Dương - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2, nhiều người thích thú khi vé 888888 trúng số, nhiều người từng sưu tầm những tờ có dãy số này (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Xổ số miền Nam 13 tháng 2 mở thưởng 3 đài gồm Vĩnh Long với dãy độc đắc 991084, đài Bình Dương với dãy độc đắc 877704 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 759966. Dân mạng mong chờ chủ nhân trúng độc đắc xổ số ngày 26 tháng chạp lộ diện để "xin vía" may mắn.

Gần đây, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết vừa đến tận nhà khách đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 132030 thuộc đài Đồng Tháp mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là 2 người phụ nữ ở Tây Ninh. Sau khi có kết quả họ liên hệ đại lý và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Trong 2 người có 1 vị khách nghèo. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mua tờ vé số cầu may, bất ngờ trúng độc đắc.

