Đời sống Cộng đồng

Dãy số độc lạ 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2 đài Long An

Dương Lan - Cao An Biên
14/02/2026 17:06 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2, những tờ vé có dãy số đẹp 444444 trúng đài Long An.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2 chiều nay, giải tám đài Long An thuộc về những tờ vé có hai số cuối 44. Điều này đồng nghĩa với việc những ai sở hữu những tờ vé có dãy số 444444 độc lạ cũng trúng xổ số miền Nam. Dân mạng cho rằng người sở hữu dãy số này trúng số ngày 27 tết là điều may mắn. 

Nhiều người chơi xổ số thích sưu tầm dãy số đẹp, độc lạ truy tìm những tờ vé có dãy 444444 trúng số. Trong khi đó, giải độc đắc của xổ số Long An ngày 14 tháng 2 thuộc về những tờ vé có dãy 546079.

Bất ngờ dãy số 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2 đài Long An - Ảnh 1.

Nhiều người bất ngờ khi dãy 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2, cũng có người từng sở hữu dãy 444444 trúng số cách đây không lâu (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

Ngoài đài Long An, xổ số ngày 14 tháng 2 còn có đài TP.HCM với dãy số 525331, đài Bình Phước với dãy số 850487 và đài Hậu Giang với dãy số 365053 trúng độc đắc.

Đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết bán trúng và đổi thưởng 140 tờ trúng giải tám. Cụ thể 140 tờ có 2 số cuối là 44 đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam hôm nay trúng 14 triệu đồng. Đại lý đã thông báo đến khách mua những tờ trúng số ngay sau khi có kết quả.

Bất ngờ dãy số 444444 trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2 đài Long An - Ảnh 2.

140 tờ có hai số cuối 44 được đại lý vé số Thành Đạt bán trúng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 2

ẢNH: NVCC

Gần đây, anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) đổi thưởng 23 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi cho khách trúng xổ số miền Nam mới đây.

Cụ thể, 3 tờ vé trúng số độc đắc có dãy may mắn 725746 trúng xổ số Sóc Trăng ngày 11 tháng 2, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ người trúng là một người đàn ông lớn tuổi ở địa phương, tìm tới đại lý đổi thưởng.

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 2, người chơi xổ số truy tìm những tờ vé có dãy số 888888 trúng đài Bình Dương.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền nam ngày 14 tháng 2 xổ số ngày 14 tháng 2 xổ số miền Nam 14 tháng 2 xổ số Long An ngày 14 tháng 2 xsmn hôm nay
