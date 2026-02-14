Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nhiều người Cà Mau được 'thần tài gõ cửa', có người trúng 6 tỉ xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
14/02/2026 05:45 GMT+7

Sát Tết Bính Ngọ, nhiều người ở Cà Mau bất ngờ trúng xổ số miền Nam, 2 ngày liên tục khách tìm tới đại lý đổi thưởng. Đáng chú ý, có người đàn ông vừa trúng 6 tỉ đồng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

Đó là chia sẻ của anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) sau khi vừa đổi thưởng 23 tờ vé số trúng độc đắc và an ủi cho khách trúng xổ số miền Nam mới đây.

Cụ thể, 3 tờ vé trúng số độc đắc có dãy may mắn 725746 trúng xổ số Sóc Trăng ngày 11 tháng 2, tổng trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý tiết lộ người trúng là một người đàn ông lớn tuổi ở địa phương, tìm tới đại lý đổi thưởng.

Nhiều người Cà Mau 'thần tài gõ cửa', có người trúng 6 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.
Nhiều người Cà Mau 'thần tài gõ cửa', có người trúng 6 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Nhiều người Cà Mau 'thần tài gõ cửa', có người vừa trúng 6 tỉ đồng xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

"Khách mua ủng hộ người bán dạo rồi trúng. Khách nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Bất ngờ có số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng, phấn khởi, đặc biệt vào dịp trước tết", phía đại lý chia sẻ thêm.

Trong khi đó, 20 tờ vé số trúng giải phụ đặc biệt tổng trị giá 1 tỉ đồng được đại lý Ngọc Quang đổi thưởng cho nhiều khách khác nhau. Những tờ vé có dãy số cuối 02266 trúng xổ số An Giang ngày 12 tháng 2. Chủ đại lý cho biết 20 tờ vé số trên được nhiều người khác nhau tìm tới đại lý đổi thưởng.

Đại lý vé số Ngọc Diệp ở xã Phước An, Đồng Nai cho biết vừa hỗ trợ đổi thưởng 4 tờ trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 4 tờ có dãy số 879095 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 10 tháng 2 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"4 tờ vé số may mắn của 3 khách khác nhau, họ đều là khách vãng lai của đại lý, mọi người bất ngờ vì trúng độc đắc. Có người nhận tiền mặt có người nhận qua hình thức chuyển khoản sau khi trúng số. Vì thời điểm sát tết nên họ liên hệ đổi thưởng ngay và nhận tiền ngay trong đêm sau khi có kết quả xổ số ngày 10 tháng 2. Ai cũng vui mừng và hạnh phúc vì có khoản tiền lớn trước Tết Nguyên đán. Mọi người mua vé số ngẫu nhiên, không phải lựa chọn số đẹp", đại lý vé số Ngọc Diệp cho hay.

