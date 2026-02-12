Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 2: Bất ngờ vé trúng đài An Giang!

Cao An Biên - Dương Lan
12/02/2026 16:53 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 2, nhiều người không giấu được bất ngờ với những vé trúng đài An Giang vì quá hy hữu.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 2, những tờ vé số có dãy 333333 bất ngờ trúng giải tư đài An Giang khi giải này có các số cuối hiếm gặp là 33333. Người chơi xổ số có sở thích sưu tầm những tờ vé số đẹp, độc lạ không giấu được bất ngờ vì dãy số may mắn này.

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 2: Quá hy hữu vé trúng đài An Giang! - Ảnh 1.

Nhiều người bất ngờ với kết quả xổ số An Giang ngày 12 tháng 2 chiều nay với dãy số 33333 trúng giải tư và dãy số 28050 trúng hai giải gồm giải tư và giải tám. Nhiều người cũng thích thú sưu tầm vé số dãy đẹp xổ số miền Nam (ảnh trái)

ẢNH: NVCC

"Bình thường, những tờ vé có 6 số giống nhau thường chỉ trúng giải tám. Tuy nhiên hôm nay, vào ngày 25 tết, vé có dãy số 333333 trúng tới giải năm. Siêu bất ngờ! Đây là dãy số rất hiếm gặp khi trúng giải này", chủ một đại lý thường xuyên sưu tầm vé số dãy đẹp chia sẻ.

Cũng theo xổ số An Giang ngày 12 tháng 2, giải tư đài này còn có dãy 28050. Bất ngờ, những tờ vé trúng giải này cũng trúng thêm giải tám khi có hai số cuối là 50, tổng là hai giải.

Dân mạng thích thú chia sẻ kết quả xổ số ngày 12 tháng 2 hôm nay đài An Giang, cho rằng có nhiều điều thú vị, bất ngờ. Nhiều người cũng mong chờ chủ nhân trúng giải độc đắc đài Tây Ninh với dãy số 451294, đài An Giang với dãy số 702266 và đài Bình Thuận với dãy số 492313 sớm lộ diện.

Đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát (TP.HCM) vừa thông báo bán trúng 32 tờ vé số đài Đồng Nai ngay sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 2. Cụ thể, những tờ vé trúng giải năm, có dãy số cuối may mắn là 0262. Trong khi đó, 16 vé trúng độc đắc của xổ số Đồng Nai ngày 11 tháng 2 có dãy số là 720732. 

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 12 tháng 2 xổ số ngày 12 tháng 2 xổ số miền Nam 12 tháng 2 xổ số an giang ngày 12 tháng 2 xổ số tây ninh ngày 12 tháng 2 xổ số bình thuận ngày 12 tháng 2 trúng số độc đắc
