Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm

"Chồng tôi vì chăm mẹ trên thành phố nên không thể về cùng. Sau khi ăn tết nhà ngoại, giờ mẹ con tôi lên với chồng ăn tết nhà nội. Chúc mừng năm mới mọi người", vợ chồng chị Hạnh chia sẻ trước khi rời Bến xe Miền Tây