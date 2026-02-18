Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm

Cao An Biên
Cao An Biên
18/02/2026 11:45 GMT+7

Mới mùng 2 tết, nhiều người từ miền Tây lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại TP.HCM sớm qua Bến xe Miền Tây.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 18.2, nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM) đông người mang theo hành lý, đồ đạc và quà quê trở lại TP.HCM. Lý do là gì?

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 1.

Sáng nay mùng 2 tết, Bến xe Miền Tây TP.HCM vẫn nhộn nhịp khách đi và đến

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 2.

Nhiều lỉnh kỉnh hành lý, quà quê trở lại TP.HCM dù chỉ mới mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 3.

Trời nắng gắt từ sáng, nhiều người chờ xe đến đón ở bến xe

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 4.

Khu vực bãi trả khách của Bến xe Miền Tây liên tục có những chuyến xe từ các tỉnh như Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ... trở lại TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 5.

Mang theo nhiều bịch mứt chuối cùng vali hành lý chật vật rời bến xe, một cô gái trẻ cho biết chị vừa từ Đồng Tháp trở lại TP.HCM. Về quê từ ngày 28 tết, mùng 2 tết cô gái trở lại thành phố để làm việc sớm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 6.

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 7.

Nhiều người mặc áo khoác, che chắn kỹ lưỡng vì thời tiết TP.HCM mùng 2 tết nắng nóng, oi bức

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 8.

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 9.

Cùng con gái nhỏ từ Cần Thơ trở lại TP.HCM vào mùng 2 tết, chị Hạnh cho biết chị đã có những ngày đón năm mới hạnh phúc bên gia đình

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 10.

"Chồng tôi vì chăm mẹ trên thành phố nên không thể về cùng. Sau khi ăn tết nhà ngoại, giờ mẹ con tôi lên với chồng ăn tết nhà nội. Chúc mừng năm mới mọi người", vợ chồng chị Hạnh chia sẻ trước khi rời Bến xe Miền Tây

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùng 2 tết: Bến xe Miền Tây nhiều người lỉnh kỉnh quà quê trở lại TP.HCM sớm - Ảnh 11.

Bến xe Miền Tây trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vẫn tất bật

ẢNH: CAO AN BIÊN

 

Xem thêm bình luận