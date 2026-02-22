Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cục trưởng CSGT ra mệnh lệnh khẩn sau 2 vụ chìm tàu, lật thuyền

Trần Cường
22/02/2026 17:35 GMT+7

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an, vừa có mệnh lệnh, yêu cầu lực lượng chức năng rà soát, siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, sau khi xảy ra liên tiếp 2 vụ lật thuyền và chìm tàu.

Chiều 22.2, Cục CSGT cho biết, ít ngày qua liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường thủy tại Quảng Trị và Lào Cai, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Bước đầu đã xác định có 5 người chết và một số người mất tích.

2 vụ việc đều liên quan đến phương tiện chở khách và phương tiện nhỏ phục vụ vui chơi, tham quan, du lịch, lễ hội đầu năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cục trưởng CSGT ra mệnh lệnh khẩn sau 2 vụ chìm tàu, lật thuyền - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai)

ẢNH: NGỌC ANH

Trước tình hình trên, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã có mệnh lệnh yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Theo đó, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình yêu cầu lực lượng CSGT phối hợp chặt với công an cấp xã, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan rà soát toàn bộ các điểm du lịch, tham quan, lễ hội, khu vui chơi giải trí có hoạt động đường thủy.

Đồng thời, bố trí cán bộ trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại đầu bến, cuối bến và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Tuyệt đối không để phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia hoạt động.

Cục trưởng Cục CSGT cũng yêu cầu cần chủ động rà soát, lập danh sách đầy đủ các phương tiện dân sinh, phương tiện thô sơ phục vụ sinh hoạt, đi lại, chài lưới của người dân tại từng thôn, xã trên các tuyến sông, ven biển. Xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường bố trí tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến; kiểm soát chặt chẽ các bến khách ngang sông, cảng, bến bốc xếp vật liệu xây dựng, điểm đón trả khách và phương tiện nhỏ dân sinh, phương tiện phục vụ vui chơi giải trí, tham quan du lịch, lễ hội, theo đúng kế hoạch cao điểm đã đề ra.

Yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp siết chặt công tác kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xem xét trách nhiệm đối với cán bộ, chỉ huy được giao nhiệm vụ theo dõi địa bàn nhưng buông lỏng quản lý, không phát hiện vi phạm, không đề xuất giải pháp phòng ngừa, để xảy ra tai nạn liên quan đến việc không thực hiện đầy đủ chức trách được giao.

Xem thêm bình luận