Tai nạn giao thông giữa ô tô biển số Lào và xe mô tô, một người tử vong

Chiều nay 11.2, thông tin từ UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Cú va chạm khiến anh Đ. tử vong tại chỗ ẢNH: B.H

Vụ tai nạn xảy ra vào 13 giờ 45 cùng ngày, trên tuyến QL 9 tại Km 35 đoạn đi qua thôn Xa Vi (xã Hướng Hiệp), một xe ô tô mang biển số (BS) Lào 7789 do tài xế 54 tuổi, người Lào điều khiển đã xảy ra va chạm với xe mô tô BS 74B1-249.xx do anh H.V.Đ (19 tuổi, ở thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp) điều khiển. Cú va chạm khiến anh Đ. tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào lúc 10 giờ cùng ngày, trên QL1 đoạn đi qua xã Triệu Phong (Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải BS 47H-073.xx do anh Nguyễn Hiệp (35 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng bắc - nam và xe mô tô BS 74H1-044.xx do ông N.V.T (75 tuổi, ở xã Hướng Phùng) đang điều khiển chuyển hướng qua đường.

Vụ va chạm khiến ông T. bị gãy 2 chân, tiên lượng xấu hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.