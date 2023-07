Vụ sập nhà chờ bến cảng An Sơn ở Kiên Giang: Một nạn nhân tiên lượng xấu

Ngày 19.7, tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, 3 người bị thương do sập nhà chờ bến cảng An Sơn (bến cảng cặp tàu cao tốc - PV) đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trong số này, nữ bệnh nhân Đ.T.A.N (42 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An) rất nguy kịch, tiên lượng xấu. Từ đêm qua (18.7) đến nay, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực liên tục cho bệnh nhân.

Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường sập nhà chờ bến cảng An Sơn XUÂN LAM

Bệnh nhân Đ.T.A.N nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị cây xà gồ đập trúng đỉnh đầu, bể lún xương sọ, dập não, xuất huyết trong não và những chấn thương mô mềm khác. Hiện tại, bệnh nhân hôn mê, phải thở máy, huyết áp không ổn định, phải sử dụng thuốc vận mạch và truyền máu liên tục…

Hai bệnh nhân bị thương nhẹ hơn gồm L.T.V (nam, 31 tuổi) và T.T.B (nữ, 48 tuổi, ngụ xã An Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang) sức khỏe tạm ổn định, đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo.

Riêng trường hợp nạn nhân tử vong là Đ.T.T.M (nữ, 37 tuổi, em ruột bệnh nhân Đ.T.A.N, ngụ xã Thượng Tân Phú, H.Đức Hòa, Long An) đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh bố trí xe đưa về tới gia đình lúc 3 giờ ngày 19.7.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ 30 ngày 18.7, trên địa bàn xã An Sơn xảy ra lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ bến cảng An Sơn (ấp Củ Tron, xã An Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang) khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí phương tiện chuyển các nạn nhân bị thương vào đất liền cấp cứu và đưa nạn nhân tử vong về với gia đình.