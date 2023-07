Kiên Giang: Sập nhà chờ bến cảng An Sơn, 1 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 18.7, tin từ UBND xã An Sơn, H.Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn xã An Sơn xảy ra lốc xoáy lớn làm sập nhà chờ bến cảng An Sơn, thuộc tổ 5, ấp Củ Tron, xã An Sơn (bến cảng cặp tàu cao tốc - PV) khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương.

Theo đó, nạn nhân tử vong là chị Đ.T.T.M. (37 tuổi, ngụ H.Đức Hòa, Long An). Những người bị thương gồm: chị Đ.T.A.N (42 tuổi, chị ruột của Đ.T.T.M); anh L.T.V (31 tuổi) và bà T.B.B (48 tuổi).

Hai chị em chị Đ.T.A.N và Đ.T.T.M là khách du lịch bị kẹt lại xã đảo An Sơn trong mấy ngày qua do thời tiết xấu. Còn anh L.T.V và bà T.B.B là người dân địa phương.

Sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã An Sơn đã điều động lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời xin hỗ trợ từ UBND tỉnh Kiên Giang và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Kiên Giang cho tàu Hòa Bình Ship vận chuyển cấp cứu đối với các trường hợp bị nạn.

Chiều cùng ngày, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, đã chỉ đạo Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tạo điều kiện, bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các nạn nhân tại xã đảo An Sơn; giao Sở Y tế liên hệ với Sở NN-PTNT nắm thông tin, chủ động chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị y tế kịp thời cứu chữa, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê.

Bão số 1 (bão Talim) giảm cấp, đang ở sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của bão số 1 (bão Talim), trong những ngày qua, huyện đảo Kiên Hải xảy ra mưa lớn, kèm theo giông lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản người dân. Trong đó, có 2 căn nhà bị tốc mái, 1 ghe câu mực đang đậu trên địa bàn xã Hòn Tre bị chìm, 1 tàu du lịch đang đậu trên địa bàn xã An Sơn bị chìm. Sau khi bị chìm, chủ tàu đã phối hợp người dân xung quanh trục vớt phương tiện.