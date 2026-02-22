Chìm tàu khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Tối 21.2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai phát đi thông tin cho biết, trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra vụ chìm tàu khiến 6 người mất tích.

Hiện trường vụ chìm tàu ẢNH: LÀO CAI ONLINE

Theo đó, vụ tai nạn giao thông đường thủy nêu trên xảy ra vào 19 giờ 15 ngày 21.2, giữa tàu chở khách mang biển số YB0876H (chủ tàu là ông Trần Anh Tuấn, 47 tuổi) và tàu chở đá mang biển số YB0919 (thuộc Công ty khoáng sản Marble Việt Nam).

Khi đi trên hồ Thác Bà, đến địa phận thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái), 2 phương tiện nêu trên đã xảy ra va chạm. Hậu quả, tàu khách đang chở 23 người bị chìm.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Bảo Ái đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp người dân có thuyền tại khu vực xảy ra tại nạn nỗ trực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.

Tính đến đêm 21.2, vẫn còn 6 người bị mất tích, gồm: Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Triệu Thị Huân (48 tuổi), Hoàng Văn Thuận (42 tuổi), Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi).

Theo trình bày của lái tàu Triệu Văn Nội (31 tuổi, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) và người liên quan, tàu khách mang biển số YB0876H có đăng ký và còn hạn đăng kiểm, đồng thời lái tàu có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ chìm tàu đang tích cực được các lực lượng triển khai.

Hồ Thác Bà là nguồn cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ được hình thành khi đập thủy điện Thác Bà hoàn tất năm 1971 làm nghẽn dòng sông Chảy và tạo ra hồ. Hồ có diện tích khoảng 23.400 ha, chứa được 3 - 3,9 tỉ m3 nước; và có hơn 1.300 đảo lớn nhỏ tạo nên nhiều hang động.