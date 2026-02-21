Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: Tắm biển 3 người trong một gia đình đuối nước, 2 người mất tích

Hải Phong
Hải Phong
21/02/2026 17:53 GMT+7

Chiều mùng 5 tết, tại bãi biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi), 3 người trong một gia đình khi tắm biển bất ngờ bị sóng cuốn ra xa đuối nước, khiến 2 người mất tích, 1 cháu nhỏ được cứu sống và đang điều trị.

Chiều 21.2 (mùng 5 tết), ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm tại bãi biển Mỹ Khê, khiến 3 người trong cùng một gia đình gặp nạn, trong đó 2 người hiện vẫn đang mất tích.

Quảng Ngãi: Tắm biển 3 người trong một gia đình đuối nước, 2 người mất tích- Ảnh 1.

Hàng nghìn người đổ về biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) vào chiều mùng 4 tết

ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ cùng ngày, Công an xã Tịnh Khê nhận được tin báo về việc tại bãi biển Mỹ Khê trước quán Bích Trâm thuộc thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình bị đuối nước khi tắm biển, gồm: T.N.T (38 tuổi), T.N.K.N (13 tuổi) và T.N.G.P (10 tuổi) cùng ở tỉnh Đắk Lắk.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân địa phương và các hộ kinh doanh gần khu vực bãi tắm đã nhanh chóng lao ra ứng cứu. Cháu N. được đưa lên bờ kịp thời trong tình trạng kiệt sức và được chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Tuy nhiên, anh T. và cháu P. bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Nhận được tin báo, Công an xã Tịnh Khê đã khẩn trương phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) là điểm đến thu hút đông du khách và người dân địa phương trong dịp tết.

