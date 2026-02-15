Quảng Ngãi: Tắm biển Mỹ Khê, học sinh lớp 6 đuối nước chiều 28 tết

Tối 15.2, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tử vong khi tắm biển.

Người dân tắm biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) Ảnh: Hải Phong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, em T.M.T (13 tuổi) và P.V.T.K (12 tuổi, học sinh lớp 6 Trường THCS Nghĩa Hà; cùng ở thôn Thanh Khiết, xã An Phú, Quảng Ngãi) rủ nhau ra khu vực biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) tắm biển.

Trong lúc đang tắm, cả hai bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, người dân địa phương và một số người đang có mặt gần đó lập tức lao xuống biển ứng cứu. Sau nỗ lực cứu hộ, em T.M.T được đưa vào bờ an toàn. Riêng em P.V.T.K bị sóng cuốn mất tích. Khi được tìm thấy và đưa lên bờ, nạn nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương sơ cứu nhưng em K. không qua khỏi.

Ông Phạm Quốc Vương cho biết khu vực hai em gặp nạn nằm ngoài phạm vi quản lý của bãi tắm công cộng. Đây là đoạn biển thường xuyên xuất hiện dòng chảy xa bờ nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cao đối với người tắm biển, đặc biệt là trẻ em và những người không có kỹ năng bơi lội.

“Chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân và du khách chỉ nên tắm tại khu vực được quy hoạch, có lực lượng cứu hộ túc trực”, ông Vương nói.

Hiện UBND xã An Phú đang phối hợp với gia đình lo hậu sự cho em K. theo phong tục địa phương.

Chính quyền địa phương khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tự ý rủ nhau tắm biển ở khu vực nguy hiểm; đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

