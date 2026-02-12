Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vì chưa đảm bảo an toàn

Vào lúc 17 giờ ngày 12.2, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị này vừa quyết định tạm dừng thông xe đưa vào khai thác tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dù trước đó đã có kế hoạch vận hành từ 11 giờ cùng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ẢNH: H.P

Theo đại diện Ban quản lý dự án 2, trong quá trình đánh giá năng lực vận hành, khai thác tuyến đường, các đơn vị chức năng phát hiện một số vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là phương án xử lý các sự cố có thể phát sinh trên tuyến. Do đó, dự án chưa đủ điều kiện để thông xe theo kế hoạch đã công bố.

"Ban quản lý dự án 2 rất tiếc về sự thay đổi này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông, chúng tôi buộc phải tạm dừng thông xe tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cho đến khi có thông báo mới", đại diện Ban quản lý dự án 2 cho hay.

Trước đó, ngày 11.2, Ban Quản lý dự án 2 đã phát đi thông báo về việc tổ chức thông xe, đưa vào khai thác sử dụng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn từ 11 giờ ngày 12.2 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Văn bản này cũng đã được gửi đến UBND tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai để phối hợp triển khai các phương án tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự an toàn.

Để đảm bảo an toàn trong thời gian tạm dừng, Ban quản lý dự án 2 đề nghị Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả phối hợp với liên danh các nhà thầu thi công tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các phương tiện về việc tạm dừng thông xe. Đồng thời, tổ chức đóng "cứng" các điểm ra vào tuyến cao tốc, không cho phương tiện lưu thông trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Nút giao giữa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025. Công trình được khởi công từ tháng 1.2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính, trong đó có 3 hầm, gồm: hầm số 1, hầm số 2 và hầm số 3.

Điểm đầu dự án tại Km 1050+00 (khoảng Km 127+720 của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi; điểm cuối tại Km 1038+00, thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, kết nối với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Việc tạm dừng thông xe vào thời điểm cận Tết Nguyên đán 2026 khiến nhiều người dân kỳ vọng được di chuyển thuận lợi trên tuyến cao tốc mới phải điều chỉnh kế hoạch. Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý, đảm bảo an toàn giao thông là yêu cầu tiên quyết, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn vừa hoàn thành xây dựng.

Thời điểm thông xe chính thức tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẽ được Ban quản lý dự án 2 thông báo sau khi các điều kiện an toàn vận hành được hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ quy định hiện hành.