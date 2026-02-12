Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vận hành vào lúc 11 giờ hôm nay 12.2

Ngày 12.2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, đã có văn bản gửi UBND hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai thông báo kế hoạch đưa vào vận hành, khai thác dự án thành phần cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự kiến từ 11 giờ cùng ngày.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn đi qua sông Vệ (Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Việc đưa tuyến cao tốc vào khai thác được thực hiện sau khi các thủ tục nghiệm thu, phê duyệt phương án tổ chức giao thông hoàn tất. Trước đó, ngày 19.12.2025, dự án đã được tổ chức thông xe kỹ thuật. Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu Nhà nước chấp thuận nghiệm thu đoạn tuyến chính; Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quyết định số 165/QĐ-CĐBVN ngày 5.2 phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên tuyến.

Theo phương án tổ chức giao thông được phê duyệt, trên tuyến chính cao tốc, tốc độ tối đa tại các đoạn đường bình thường là 90 km/giờ đối với xe con, xe tải có khối lượng 3,5 tấn và xe chở khách 29 chỗ; 80 km/giờ đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác. Tốc độ tối thiểu áp dụng chung là 60 km/giờ.

Tại đoạn kết thúc theo chiều đi, khu vực phía trước trạm thu phí và các vị trí đặc thù khác, các phương tiện phải tuân thủ theo hệ thống báo hiệu đường bộ được lắp đặt. Đối với các đường nhánh thuộc nút giao, tốc độ tối đa là 50 km/giờ và được quy định cụ thể bằng biển báo trên tuyến. Tốc độ lưu thông trên các tuyến nối thực hiện theo báo hiệu đường bộ hiện hữu.

Ban Quản lý dự án 2 cho biết, việc đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kịp thời xử lý các sự cố phát sinh trên tuyến, Ban Quản lý dự án 2 đã đề nghị Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành trong thời gian đầu khai thác.

Đoạn tuyến đưa vào khai thác có chiều dài khoảng 88 km ẢNH: H.P

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025. Công trình được khởi công từ tháng 1.2023, đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trên tuyến chính, trong đó có 3 hầm gồm hầm số 1, hầm số 2 và hầm số 3.

Điểm đầu dự án tại Km1050+00 (khoảng Km127+720 của cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi; điểm cuối tại Km1038+00, thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, kết nối với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Trên tuyến bố trí 6 nút giao liên thông gồm: nút giao đầu tuyến tại Km1051+494 (xã Nghĩa Giang); nút giao TL624B (Km1069+200); nút giao QL24 (Km1084+320); nút giao phường Đức Phổ (Km1092+640); nút giao phường Sa Huỳnh (Km1099+820) và nút giao Km1129+00 kết nối ĐT638 và QL1 thuộc phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Đoạn tuyến đưa vào khai thác có chiều dài khoảng 88 km. Theo quy hoạch hoàn chỉnh, đây là đường cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 4 làn xe ẢNH: H.P

Việc hoàn thành và đưa vào khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn góp phần từng bước hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tăng cường kết nối khu vực duyên hải miền Trung, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Ngãi, Gia Lai và các địa phương lân cận.