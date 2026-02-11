Kẹt xe cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng sớm 24 tháng chạp

Theo đó, tình trạng kẹt xe bắt đầu vào khoảng 5 giờ ngày 11.2, hàng dài xe nối đuôi nhau trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại nhiều đoạn tuyến, di chuyển khó khăn, nhích từng chút một.

Hàng dài ô tô nối đuôi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào sáng sớm 11.2 ẢNH: H.K

Cụ thể, kẹt xe xảy ra ở 2 điểm trên địa bàn Đồng Nai, đó là: khu vực từ nút giao với quốc lộ 51 kéo dài tới đoạn qua dự án sân bay Long Thành; đoạn trước trạm dừng nghỉ đến trạm thu phí ở đầu vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trong khi đó, cây xăng tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn tạm ngưng bán, điều này cũng là nỗi lo của nhiều tài xế.

Hình ảnh kẹt xe ghi nhận tại đoạn trước trạm dừng nghỉ, cách nút giao với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 1km ẢNH: H.K

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Đường Minh Huy (ở Cần Thơ) nói rằng nếu cây xăng trên cao tốc ngưng bán thì rất khó khăn cho tài xế, vì trên đoạn đường di chuyển từ đầu cao tốc vào đến đây có nhiều vấn đề bất khả kháng có thể xảy ra như kẹt xe hoặc tai nạn. Lúc đó, xe phải đậu và nổ máy suốt thì lượng tiêu hao xăng dầu rất nhiều, nên mọi người mong chờ vào đây để đổ nhiên liệu, tiếp tục hành trình.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 54,72 km. Trên tuyến có 2 trạm dừng nghỉ kết hợp kinh doanh xăng dầu nằm ở 2 bên đường thuộc địa phận xã Xuân Quế (Đồng Nai), cách nút giao với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 1 km.