Thời sự

Kẹt xe cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng sớm 24 tháng chạp

Lê Lâm
Lê Lâm
11/02/2026 07:42 GMT+7

Sáng sớm ngày 11.2, tức 24 tháng chạp Tết Bính Ngọ 2026, tình trạng kẹt xe đã xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng từ nam ra bắc.

Theo đó, tình trạng kẹt xe bắt đầu vào khoảng 5 giờ ngày 11.2, hàng dài xe nối đuôi nhau trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại nhiều đoạn tuyến, di chuyển khó khăn, nhích từng chút một.

Kẹt xe cao tốc TP . HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng sớm 24 tháng chạp 2026 - Ảnh 1.

Hàng dài ô tô nối đuôi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào sáng sớm 11.2

ẢNH: H.K

Cụ thể, kẹt xe xảy ra ở 2 điểm trên địa bàn Đồng Nai, đó là: khu vực từ nút giao với quốc lộ 51 kéo dài tới đoạn qua dự án sân bay Long Thành; đoạn trước trạm dừng nghỉ đến trạm thu phí ở đầu vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trong khi đó, cây xăng tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn tạm ngưng bán, điều này cũng là nỗi lo của nhiều tài xế.

Kẹt xe cao tốc TP . HCM - Long Thành - Dầu Giây sáng sớm 24 tháng chạp 2026 - Ảnh 2.

Hình ảnh kẹt xe ghi nhận tại đoạn trước trạm dừng nghỉ, cách nút giao với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 1km

ẢNH: H.K

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Đường Minh Huy (ở Cần Thơ) nói rằng nếu cây xăng trên cao tốc ngưng bán thì rất khó khăn cho tài xế, vì trên đoạn đường di chuyển từ đầu cao tốc vào đến đây có nhiều vấn đề bất khả kháng có thể xảy ra như kẹt xe hoặc tai nạn. Lúc đó, xe phải đậu và nổ máy suốt thì lượng tiêu hao xăng dầu rất nhiều, nên mọi người mong chờ vào đây để đổ nhiên liệu, tiếp tục hành trình.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 54,72 km. Trên tuyến có 2 trạm dừng nghỉ kết hợp kinh doanh xăng dầu nằm ở 2 bên đường thuộc địa phận xã Xuân Quế (Đồng Nai), cách nút giao với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 1 km.

Cây xăng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn ngưng bán, tài xế lo

Cây xăng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn ngưng bán, tài xế lo

Nhiều tài xế bộc lộ tâm trạng chán chường, thậm chí bực mình khi ghé vào trạm dừng nghỉ cao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để đổ xăng nhưng không ngờ cây xăng ngưng bán.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
