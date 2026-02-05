Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chính phủ tạm dừng Nghị định 46 đến hết ngày 15.4

Nguyên Nga

05/02/2026 13:58 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 9/2026 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 ngày 26.1 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết 66.13 ngày 27.1 của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Thời giam tạm ngưng Nghị định số 46 và Nghị quyết 66.13 cho đến hết ngày 15.4; các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16.4.2026.

Chính phủ tạm dừng Nghị định 46 đến hết ngày 15.4- Ảnh 1.

Ảnh: TN

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như nêu trên, Nghị định 15/2018 ngày 2.2.2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này tiếp tục có hiệu lực.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4.2.

Trước ngày 16.4, các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP.

Trước đó, ngày 3.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 08/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm, trong đó yêu cầu ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46 về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2026 chiều 4.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành ngay Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay liên quan đến Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, dứt khoát không để kéo dài tình trạng này. Đồng thời, Thủ tướng một lần nữa nhắc nhở các bộ ngành, cơ quan cần hết sức lưu ý yêu cầu điều hành không giật cục, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần quy định điều khoản chuyển tiếp cụ thể.

Bộ Y tế vừa có Tờ trình gửi Chính phủ về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 liên quan quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu.

