Đề xuất tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 đến hết ngày 15.4

Theo nội dung Tờ trình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ lúc 14 giờ ngày 4.2 và của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp lúc 16 giờ cùng ngày tại Văn phòng Chính phủ, căn cứ quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở ý kiến thảo luận, đồng thuận của các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ cho phép tạm ngưng hiệu lực áp dụng các văn bản nêu trên.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 ngày 26.1.2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 ngày 27.1.2026 của Chính phủ cho đến hết ngày 15.4.2026.

Theo Bộ Y tế, hai văn bản trên sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16.4 tới.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực theo quy định, Bộ Y tế đề nghị các quy định tại Nghị định số 15/2018 ngày 2.2.2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Tờ trình cũng nêu rõ, các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan và UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13.

Bộ Y tế đề nghị các quy định tại Nghị định số 15/2018 ngày 2.2.2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực trong thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị quyết 46... ẢNH: CTV

Dự thảo nghị quyết được đính kèm tờ trình có nội dung: Căn cứ tình hình thực tiễn, để có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thực hiện và theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương và Tư pháp...

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Công điện số 08 ngày 3.2 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm.

Cục Hải quan 'hỏa tốc' hướng dẫn thông quan thực phẩm nhập khẩu

Theo Công điện, để khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị phục vụ kiểm tra, kiểm nghiệm theo quy định. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ ngành, địa phương... tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để báo cáo và đề xuất tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, tổ chức hôm qua (4.2).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các quy định mới. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan bố trí làm việc 24/7 tại cửa khẩu, phối hợp các lực lượng chức năng để bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.



