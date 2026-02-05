Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 đến hết ngày 15.4

Nguyên Nga - Quang Thuần
05/02/2026 13:44 GMT+7

Bộ Y tế vừa có Tờ trình gửi Chính phủ về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 liên quan quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu.

Theo nội dung Tờ trình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ lúc 14 giờ ngày 4.2 và của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp lúc 16 giờ cùng ngày tại Văn phòng Chính phủ, căn cứ quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở ý kiến thảo luận, đồng thuận của các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ cho phép tạm ngưng hiệu lực áp dụng các văn bản nêu trên.

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46 ngày 26.1.2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 ngày 27.1.2026 của Chính phủ cho đến hết ngày 15.4.2026. 

Theo Bộ Y tế, hai văn bản trên sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16.4 tới.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực theo quy định, Bộ Y tế đề nghị các quy định tại Nghị định số 15/2018 ngày 2.2.2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Tờ trình cũng nêu rõ, các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan và UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết 66.13.

Đề xuất tạm ngưng hiệu lực Nghị định 46 đến hết ngày 15.4- Ảnh 1.

Bộ Y tế đề nghị các quy định tại Nghị định số 15/2018 ngày 2.2.2018 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực trong thời gian tạm ngưng hiệu lực Nghị quyết 46...

ẢNH: CTV

Dự thảo nghị quyết được đính kèm tờ trình có nội dung: Căn cứ tình hình thực tiễn, để có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thực hiện và theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương và Tư pháp... 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Công điện số 08 ngày 3.2 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật An toàn thực phẩm.

Cục Hải quan 'hỏa tốc' hướng dẫn thông quan thực phẩm nhập khẩu

Theo Công điện, để khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, ban hành ngay các văn bản hướng dẫn; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị phục vụ kiểm tra, kiểm nghiệm theo quy định. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ ngành, địa phương... tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để báo cáo và đề xuất tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, tổ chức hôm qua (4.2).

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ thiết lập ngay đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các quy định mới. Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng hải quan bố trí làm việc 24/7 tại cửa khẩu, phối hợp các lực lượng chức năng để bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu.


Tin liên quan

Hỏa tốc tháo gỡ ùn tắc hàng nhập khẩu ở cảng

Hỏa tốc tháo gỡ ùn tắc hàng nhập khẩu ở cảng

Trước những khó khăn, vướng mắc đối với hàng thực phẩm nhập khẩu liên quan Nghị định 46/2026, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành hàng loạt công lệnh khẩn tốc, hỏa tốc tháo gỡ.

Hải quan trao đổi khẩn với Cục Chăn nuôi và Thú y để thông quan thực phẩm

Bao bì, xoong nồi... đựng thực phẩm nhập khẩu có kiểm tra an toàn thực phẩm không?

Khám phá thêm chủ đề

Nghị định 46 nghị quyết 66.13 Bộ Y tế An toàn thực phẩm chính phủ nghị quyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận