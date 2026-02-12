Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 12.2.2026: Tăng liên tiếp trước Tết Nguyên đán

Nguyên Nga
12/02/2026 10:40 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng tiếp do lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang. Trong khi đó, chiều nay (25 Tết Bính Ngọ) là kỳ điều hành giá xăng dầu cuối cùng của năm âm lịch, giá được dự báo tăng đồng loạt.

Sáng 12.2 (25 tháng chạp âm lịch), giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 0,8 USD/thùng, tương đương 1,16%, lên 69,6 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,67 USD/thùng, tương đương 1,05%, lên 64,63 USD/thùng. 

Theo các phân tích, thị trường tiếp tục được hỗ trợ bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran, cùng các cuộc đàm phán không diễn ra liên tục và vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cho biết đang cân nhắc triển khai thêm một tàu sân bay đến Trung Đông nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Giá xăng dầu hôm nay 12.2.2026: Tăng liên tiếp trước Tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể tăng tiếp từ chiều nay (12.2)

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá dầu giữ đà tăng nhờ dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, tốc độ tăng trưởng việc làm trong tháng 1 tăng nhanh ngoài dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, cho thấy nền kinh tế đang vận hành ổn định. 

Trên Reuters, công ty nghiên cứu về năng lượng hàng đầu thế giới Rystad Energy phân tích, một thị trường lao động vững mạnh kéo theo nhu cầu ổn định đối với nhiên liệu vận tải, hóa dầu và sản xuất điện năng, giúp giảm bớt các nguy cơ giảm tiêu thụ tại Mỹ. Chính sự ổn định trong thị trường lao động củng cố quan điểm rằng triển vọng nhu cầu đang được cải thiện.

Tuy nhiên, báo cáo từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô nội địa trong tuần qua tăng tới 8,5 triệu thùng, lên 428,8 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với dự báo của các nhà phân tích trên Reuters trước đó là chỉ tăng 793.000 thùng.

Trong nước, chiều nay (12.2, 25 tháng chạp âm lịch), liên Bộ Tài chính - Công thương sẽ thực hiện kỳ điều hành giá xăng dầu hằng tuần. Theo dự báo, các mặt hàng xăng dầu sẽ tăng đồng loạt, mức tăng dưới 500 đồng/lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng lần thứ 3 liên tiếp từ chiều nay.

