Giá xăng dầu hôm nay 11.2.2026: Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá xăng tăng

Sáng 11.2, giá xăng dầu giảm nhẹ, dầu Brent giảm 24 cent, tương đương 0,3%, xuống 68,8 USD/thùng; dầu WTI giảm 40 cent, tương đương 0,6%, xuống 63,96 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu biến động khó lường trong bối cảnh thị trường như đang lưỡng lự và chưa sẵn sàng đẩy giá theo bất kỳ hướng nào cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn từ các cuộc trao đổi về hạt nhân giữa Mỹ và Iran, cũng như tồn kho dầu thô Mỹ. Giới phân tích dự báo trong cuộc khảo sát của Reuters, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ tuần trước tăng khoảng 0,1 triệu thùng. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,1 triệu thùng cùng kỳ năm ngoái và mức tăng trung bình 1,4 triệu thùng trong 5 năm qua (2021-2025).

Giá xăng trong nước có thể tăng từ chiều mai ẢNH: NHẬT THỊNH

Các nhà phân tích nhận xét, thị trường vẫn tập trung vào căng thẳng giữa Mỹ và Iran, song nếu không xuất hiện gián đoạn nguồn cung thực tế, giá dầu có thể chịu áp lực giảm. Trong khi đó, dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, Iran là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong OPEC vào năm 2025, chỉ sau Ả Rập Xê Út và Iraq.

Trong một diễn biến khác, Ấn Độ đã mua khoảng 6 triệu thùng dầu từ Tây Phi và Trung Đông, trong bối cảnh nước này hạn chế nhập khẩu dầu Nga nhằm thúc đẩy thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Trong nước, chiều ngày mai (12.2, 25 tháng chạp) là kỳ điều hành giá xăng dầu cuối cùng của năm âm lịch. Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành này tiếp tục tăng nhẹ. Mức tăng khoảng 0,2 - 3,6% so với kỳ điều hành tuần trước, tương đương tăng 220 - 520 đồng/lít/kg. Dự báo cũng cho rằng, kỳ này, liên Bộ Tài chính - Công thương không thực hiện việc trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước có kỳ tăng giá trước Tết Nguyên đán.