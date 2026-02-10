Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 10.2.2026: Xăng trong nước tăng trong vài ngày tới?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
10/02/2026 08:39 GMT+7

Giá dầu thế giới bật tăng gần 2% sau phiên đầu tuần giảm. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần này biến động trái chiều.

Sáng 10.2, giá xăng dầu tăng trở lại, đóng phiên lúc rạng sáng, giá dầu Brent tăng 1,1 USD/thùng, tương đương 1,62%, lên 69,15 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,81 USD/thùng, tương đương 1,27%, lên 64,36 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu tăng sau khi có thông báo của Cơ quan Quản lý hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải Mỹ, trong đó khuyến cáo các tàu mang cờ Mỹ hạn chế tiếp cận vùng lãnh hải Iran khi di chuyển qua eo biển Hormuz và vịnh Oman.

Cơ quan này cho biết, các tàu đi qua khu vực này từ trước đến nay luôn đối mặt với nguy cơ bị lực lượng Iran kiểm tra và mới đây tình trạng đó đã xảy ra. Qua đó khuyến cáo các tàu nên di chuyển sát phía Oman khi đi về hướng đông qua eo biển Hormuz. Đây là vùng quan trọng của thị trường năng lượng toàn cầu, nơi khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ trên thế giới được vận chuyển qua. 

Giá xăng dầu hôm nay 10.2.2026: Thế giới bật tăng, xăng trong nước có thể tăng mạnh? - Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ trong vài ngày tới

ẢNH: NG.NGA

Thế nên, bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào xảy ra ở khu vực này khiến giá dầu tăng do phải chi nhiều hơn các chi phí bảo hiểm rủi ro. Các dự báo của thị trường trong tuần này xoay quanh những rủi ro liên quan xung đột địa chính trị tại Iran, hơn là các yếu tố cung - cầu cơ bản.

Trong một diễn biến khác, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, vốn là khách hàng lớn mua dầu thô của Nga, được cho là đang tránh mua các lô hàng giao tháng 4. Ấn Độ là một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất từ Nga từ đầu năm 2022, sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Trong bối cảnh giảm mua dầu Nga, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang tăng mua từ Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

Trước biến động giá dầu thế giới, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường tham chiếu châu Á đến sáng nay (10.2) cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể thêm đợt tăng vào thứ năm (25 tháng chạp) tuần này. Đây cũng là kỳ điều hành giá cuối cùng của năm âm lịch. Dự báo, các mặt hàng xăng dầu tăng đồng loạt, ngoại trừ dầu diesel lùi nhẹ hoặc đi ngang. Trong đó, mức tăng của giá xăng được ước tính chưa tới 500 đồng/lít.



Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 9.2.2026: Xăng trong nước tăng trong kỳ điều chỉnh trước tết?

Giá xăng dầu hôm nay 9.2.2026: Xăng trong nước tăng trong kỳ điều chỉnh trước tết?

Giá dầu thế giới sáng nay quay đầu giảm nhẹ, diễn biến cho thấy, xu hướng tuần này giá sẽ tăng nhẹ. Trong nước, dự báo giá xăng dầu có thể tăng đồng loạt tại kỳ điều hành cuối cùng của năm Ất Tỵ.

Giá xăng dầu hôm nay 7.2.2026: Tuần giảm mạnh, trong nước tuần tới thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu xăng trong nước tăng xugn đột Eo biển Hormuz
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận