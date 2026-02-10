Giá xăng dầu hôm nay 10.2.2026: Xăng trong nước tăng trong vài ngày tới?

Sáng 10.2, giá xăng dầu tăng trở lại, đóng phiên lúc rạng sáng, giá dầu Brent tăng 1,1 USD/thùng, tương đương 1,62%, lên 69,15 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,81 USD/thùng, tương đương 1,27%, lên 64,36 USD/thùng.

Theo Reuters, giá dầu tăng sau khi có thông báo của Cơ quan Quản lý hàng hải thuộc Bộ Giao thông vận tải Mỹ, trong đó khuyến cáo các tàu mang cờ Mỹ hạn chế tiếp cận vùng lãnh hải Iran khi di chuyển qua eo biển Hormuz và vịnh Oman.

Cơ quan này cho biết, các tàu đi qua khu vực này từ trước đến nay luôn đối mặt với nguy cơ bị lực lượng Iran kiểm tra và mới đây tình trạng đó đã xảy ra. Qua đó khuyến cáo các tàu nên di chuyển sát phía Oman khi đi về hướng đông qua eo biển Hormuz. Đây là vùng quan trọng của thị trường năng lượng toàn cầu, nơi khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ trên thế giới được vận chuyển qua.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ trong vài ngày tới ẢNH: NG.NGA

Thế nên, bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào xảy ra ở khu vực này khiến giá dầu tăng do phải chi nhiều hơn các chi phí bảo hiểm rủi ro. Các dự báo của thị trường trong tuần này xoay quanh những rủi ro liên quan xung đột địa chính trị tại Iran, hơn là các yếu tố cung - cầu cơ bản.

Trong một diễn biến khác, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ, vốn là khách hàng lớn mua dầu thô của Nga, được cho là đang tránh mua các lô hàng giao tháng 4. Ấn Độ là một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất từ Nga từ đầu năm 2022, sau khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Trong bối cảnh giảm mua dầu Nga, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang tăng mua từ Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

Trước biến động giá dầu thế giới, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường tham chiếu châu Á đến sáng nay (10.2) cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể thêm đợt tăng vào thứ năm (25 tháng chạp) tuần này. Đây cũng là kỳ điều hành giá cuối cùng của năm âm lịch. Dự báo, các mặt hàng xăng dầu tăng đồng loạt, ngoại trừ dầu diesel lùi nhẹ hoặc đi ngang. Trong đó, mức tăng của giá xăng được ước tính chưa tới 500 đồng/lít.







