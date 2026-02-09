Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 9.2.2026: Xăng trong nước tăng trong kỳ điều chỉnh trước tết?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
09/02/2026 07:57 GMT+7

Giá dầu thế giới sáng nay quay đầu giảm nhẹ, diễn biến cho thấy, xu hướng tuần này giá sẽ tăng nhẹ. Trong nước, dự báo giá xăng dầu có thể tăng đồng loạt tại kỳ điều hành cuối cùng của năm Ất Tỵ.

Sáng 9.2, ghi nhận lúc 7 giờ 10 (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu giảm gần 1%. Giá dầu WTI của Mỹ giao dịch lùi sát ngưỡng 63 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm nhẹ, giao dịch ngưỡng 67,5 USD/thùng.

Thị trường dầu thô biến động do xoay quanh căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Thông tin 2 bên bắt đầu đàm phán thông qua trung gian Oman đã hỗ trợ giá dầu tăng trong phiên cuối tuần trước. Tuy vậy, theo Reuters, giới đầu tư lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đủ để giải tỏa rủi ro xung đột quân sự giữa hai nước trước đây. 

Nhà phân tích cho rằng, tình hình Iran luôn biến động thất thường, có lúc chỉ trong một ngày, thậm chí một giờ, khiến thị trường luôn trong trạng thái lo lắng. Tất nhiên, bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa 2 nước lúc này đều ảnh hưởng đến dòng chảy dầu thô trên toàn cầu. 20% tổng sản lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đang đi qua vùng eo biển Hormuz - khu vực nằm giữa Oman và Iran.

Giá xăng dầu hôm nay 9.2.2026: Xăng trong nước tăng trong kỳ điều chỉnh trước tết?- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới lùi nhẹ đầu phiên giao dịch sáng nay 9.2

ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, tồn kho dầu thô của Mỹ theo báo cáo cũng giảm mạnh, trái ngược hoàn toàn kỳ vọng của các nhà phân tích là tăng mạnh, trong khảo sát của Reuters mới đây. Trong bối cảnh đó, các dự báo cho thấy, giá dầu thế giới tuần này nhiều khả năng sẽ tăng khi các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung...

Trong nước, còn một kỳ điều hành giá nữa trong tuần này (thứ năm, ngày 12.2, nhằm 25 tháng chạp âm lịch) là Tết Nguyên đán. Theo các dữ liệu cập nhật đến sáng nay (9.2), giá xăng dầu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể giữ đà tăng tiếp. Mức tăng ước tính dao động từ 200 - 400 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và giá thế giới nếu có biến động mạnh trong vài phiên tới.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 7.2.2026: Tuần giảm mạnh, trong nước tuần tới thế nào?

Giá xăng dầu hôm nay 7.2.2026: Tuần giảm mạnh, trong nước tuần tới thế nào?

Giá dầu thế giới có phiên cuối tuần tăng nhẹ, tuy vậy, do trong tuần giảm mạnh nên tính cả tuần, dầu giảm hơn 3%. Trong nước, dự báo giá xăng dầu tuần tới tăng tiếp.

Giá xăng dầu hôm nay 5.2.2026: Xăng trong nước chiều nay tăng thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước xung đột điều chỉnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận