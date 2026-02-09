Giá xăng dầu hôm nay 9.2.2026: Xăng trong nước tăng trong kỳ điều chỉnh trước tết?

Sáng 9.2, ghi nhận lúc 7 giờ 10 (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu giảm gần 1%. Giá dầu WTI của Mỹ giao dịch lùi sát ngưỡng 63 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm nhẹ, giao dịch ngưỡng 67,5 USD/thùng.

Thị trường dầu thô biến động do xoay quanh căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Thông tin 2 bên bắt đầu đàm phán thông qua trung gian Oman đã hỗ trợ giá dầu tăng trong phiên cuối tuần trước. Tuy vậy, theo Reuters, giới đầu tư lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đủ để giải tỏa rủi ro xung đột quân sự giữa hai nước trước đây.

Nhà phân tích cho rằng, tình hình Iran luôn biến động thất thường, có lúc chỉ trong một ngày, thậm chí một giờ, khiến thị trường luôn trong trạng thái lo lắng. Tất nhiên, bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa 2 nước lúc này đều ảnh hưởng đến dòng chảy dầu thô trên toàn cầu. 20% tổng sản lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đang đi qua vùng eo biển Hormuz - khu vực nằm giữa Oman và Iran.

Giá dầu thế giới lùi nhẹ đầu phiên giao dịch sáng nay 9.2 ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, tồn kho dầu thô của Mỹ theo báo cáo cũng giảm mạnh, trái ngược hoàn toàn kỳ vọng của các nhà phân tích là tăng mạnh, trong khảo sát của Reuters mới đây. Trong bối cảnh đó, các dự báo cho thấy, giá dầu thế giới tuần này nhiều khả năng sẽ tăng khi các nhà đầu tư lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung...

Trong nước, còn một kỳ điều hành giá nữa trong tuần này (thứ năm, ngày 12.2, nhằm 25 tháng chạp âm lịch) là Tết Nguyên đán. Theo các dữ liệu cập nhật đến sáng nay (9.2), giá xăng dầu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể giữ đà tăng tiếp. Mức tăng ước tính dao động từ 200 - 400 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và giá thế giới nếu có biến động mạnh trong vài phiên tới.