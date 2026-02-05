Giá xăng dầu hôm nay 5.2.2026: Xăng trong nước chiều nay tăng thế nào?

Sáng 5.2, đà tăng của giá xăng dầu chững lại, đóng phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 2,13 USD/thùng, tương đương 3,16%, lên 69,46 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,93 USD/thùng, tương đương 3,05%, lên 65,14 USD/thùng.



Giá dầu biến động mạnh liên tục do ảnh hưởng bởi các thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng việc lo ngại gián đoạn nguồn cung khi có những xung đột tại khu vực eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển dầu xuất khẩu của nhiều nước có sản lượng lớn trong OPEC sang thị trường châu Á.

Một phân tích trên Reuters cho thấy, nguồn cung 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày của Iran bị đặt vào tình trạng rủi ro khi diễn biến tiến đến đàm phán chưa tới đâu. Trong khi đó, 20% lượng dầu lỏng toàn cầu đi qua vùng eo biển Hormuz do Iran kiểm soát.

Giá xăng tăng nhẹ từ chiều nay ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong diễn biến khác, lượng dầu Nga nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm trong tháng đầu năm, tiếp tục xu hướng đi xuống bắt đầu từ tháng cuối năm 2025, khi các nhà máy lọc dầu tìm kiếm nguồn thay thế do áp lực trừng phạt của phương Tây và các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Ấn Độ.

Cập nhật ngày hôm qua 4.2, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm trong tuần trước. Cụ thể, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3,5 triệu thùng xuống còn 420,3 triệu thùng, trái với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters về mức tăng 489.000 thùng.

Trong nước, cập nhật đến sáng nay, giá xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều nay sẽ tăng đồng loạt. Dự báo, giá xăng tăng nhẹ, dưới mức 100 đồng/lít, giá các mặt hàng dầu tăng mạnh hơn, từ 200 - 550 đồng/lít/kg, tùy loại. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công thương có thể không sử dụng công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.