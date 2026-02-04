Giá xăng dầu hôm nay 4.2.2026: Trong nước sẽ đồng loạt tăng bao nhiều đồng một lít?

Sáng 4.2, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,03 USD/thùng, tương đương 1,6%, lên 67,33 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,7%, lên 63,21 USD/thùng.
Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá của cả 2 loại dầu chuẩn này đều giảm hơn 4% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington. Tuy nhiên, ngày hôm qua (3.2), quân đội Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi chiếc này được cho là đã tiếp cận "một cách hung hăng” tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ.
Cùng ngày, tại eo biển Hormuz, phía Mỹ cáo buộc lực lượng IRGC của Iran có hành động quấy rối một tàu thương mại treo cờ Mỹ, do người Mỹ vận hành, trong khi đây là tuyến đường thủy quan trọng mà nhiều nước thành viên của OPEC đều sử dụng để vận chuyển dầu thô xuất khẩu sang châu Á.
Thông tin trên Reuters, một số nhà quan sát cho rằng, nỗ lực ngoại giao nhằm tránh một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran đang bị phá vỡ…
Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo, tại kỳ điều hành ngày mai 5.2, giá xăng dầu bán lẻ có thể tiếp tục tăng đồng loạt khoảng 271 - 714 đồng/lít/kg, tương đương tăng từ 1,4 - 4,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên Bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI ước tính, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 312 đồng (1,7%), xăng RON 95-III tăng 271 đồng (1,4%); giá dầu hỏa có thể tăng 509 đồng (2,8%), dầu diesel có thể tăng 563 đồng (3,1%) và dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 714 đồng (4,9%).
Như vậy, từ chiều mai (5.2), dự báo mức tăng của các mặt hàng dầu trong nước cao hơn mức tăng các mặt hàng xăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 2 lần tăng, 3 lần giảm. Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu có đợt tăng giá lần thứ 3 tính từ đầu năm nay.
