Giá xăng dầu hôm nay 4.2.2026: Trong nước sẽ đồng loạt tăng bao nhiều đồng một lít?

Sáng 4.2, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,03 USD/thùng, tương đương 1,6%, lên 67,33 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,7%, lên 63,21 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá của cả 2 loại dầu chuẩn này đều giảm hơn 4% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington. Tuy nhiên, ngày hôm qua (3.2), quân đội Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi chiếc này được cho là đã tiếp cận "một cách hung hăng” tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ.

Cùng ngày, tại eo biển Hormuz, phía Mỹ cáo buộc lực lượng IRGC của Iran có hành động quấy rối một tàu thương mại treo cờ Mỹ, do người Mỹ vận hành, trong khi đây là tuyến đường thủy quan trọng mà nhiều nước thành viên của OPEC đều sử dụng để vận chuyển dầu thô xuất khẩu sang châu Á.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ từ chiều mai (5.2) ẢNH: PHẠM HỮU

Thông tin trên Reuters, một số nhà quan sát cho rằng, nỗ lực ngoại giao nhằm tránh một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran đang bị phá vỡ…

Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo, tại kỳ điều hành ngày mai 5.2, giá xăng dầu bán lẻ có thể tiếp tục tăng đồng loạt khoảng 271 - 714 đồng/lít/kg, tương đương tăng từ 1,4 - 4,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên Bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.