Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 4.2.2026: Trong nước sẽ đồng loạt tăng bao nhiều đồng một lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/02/2026 08:47 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng gần 2% do lo ngại tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể bị gián đoạn. Trong nước, Viện Dầu khí vừa đưa ra dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều mai (5.2) tăng đồng loạt.

Sáng 4.2, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,03 USD/thùng, tương đương 1,6%, lên 67,33 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,7%, lên 63,21 USD/thùng.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá của cả 2 loại dầu chuẩn này đều giảm hơn 4% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang “nghiêm túc đàm phán” với Washington. Tuy nhiên, ngày hôm qua (3.2), quân đội Mỹ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi chiếc này được cho là đã tiếp cận "một cách hung hăng” tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ.
Cùng ngày, tại eo biển Hormuz, phía Mỹ cáo buộc lực lượng IRGC của Iran có hành động quấy rối một tàu thương mại treo cờ Mỹ, do người Mỹ vận hành, trong khi đây là tuyến đường thủy quan trọng mà nhiều nước thành viên của OPEC đều sử dụng để vận chuyển dầu thô xuất khẩu sang châu Á.

Giá xăng dầu hôm nay 4.2.2026: Trong nước sẽ đồng loạt tăng bao nhiều đồng một lít?- Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ từ chiều mai (5.2)

ẢNH: PHẠM HỮU

Thông tin trên Reuters, một số nhà quan sát cho rằng, nỗ lực ngoại giao nhằm tránh một cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran đang bị phá vỡ… 

Trong nước, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo, tại kỳ điều hành ngày mai 5.2, giá xăng dầu bán lẻ có thể tiếp tục tăng đồng loạt khoảng 271 - 714 đồng/lít/kg, tương đương tăng từ 1,4 - 4,9% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên Bộ Tài chính - Công thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI ước tính, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 312 đồng (1,7%), xăng RON 95-III tăng 271 đồng (1,4%); giá dầu hỏa có thể tăng 509 đồng (2,8%), dầu diesel có thể tăng 563 đồng (3,1%) và dầu mazut được dự báo có thể tăng mạnh 714 đồng (4,9%).

Như vậy, từ chiều mai (5.2), dự báo mức tăng của các mặt hàng dầu trong nước cao hơn mức tăng các mặt hàng xăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 2 lần tăng, 3 lần giảm. Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu có đợt tăng giá lần thứ 3 tính từ đầu năm nay.


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 2.2.2026: Lao dốc, mất hơn 2 USD

Giá xăng dầu hôm nay 2.2.2026: Lao dốc, mất hơn 2 USD

Giá các mặt hàng năng lượng tiếp đà giảm đồng loạt trong phiên giao dịch sáng nay. Mức giảm đối với 2 loại dầu chuẩn tương đối cao, gần 3,5%, sau một tuần tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 3.2.2026: Xăng trong nước giảm mạnh trước tết?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu xăng trong nước điều chỉnh OPEC Mỹ - Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận