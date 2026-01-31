Giá xăng dầu hôm nay 31.1.2026: Neo mức cao, lo ngại xăng trong nước tăng tiếp?

Sáng 31.1, giá xăng dầu lùi nhẹ, dầu Brent giảm 2 cent, tương đương 0,03%, đóng phiên ở mức 70,69 USD/thùng; dầu WTI giảm 21 cent, tương đương 0,32%, xuống 65,21 USD/thùng.



Các yếu tố địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường dầu thô trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một số tuyên bố cứng rắn nhắm vào Iran. Bên cạnh đó, một số biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng được mở rộng; bất ổn tại khu vực Trung Đông...

Các nhà phân tích đánh giá, những diễn biến trên thế giới đang khiến thị trường dầu biến động liên tục. Triển vọng về nhu cầu - tập trung ở thị trường Trung Quốc - và định hướng sản lượng của OPEC+, các chính sách thương mại của Mỹ... sẽ đóng vai trò chi phối thị trường trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước đang ở mức dưới 20.000 đồng/lít ẢNH: TN

Liên quan nguồn cung dầu từ Iran, hồi tháng 8.2025, sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc các biện pháp cứng rắn nhằm vào Iran, lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu tăng cao. Tuy nhiên, sau đó cả 2 bên đều phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, thị trường đã hạ nhiệt.

Trong nước, sau khi điều chỉnh cho tăng giá đồng loạt từ chiều 29.1, dự báo cập nhật đến sáng nay (31.1) cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần sau có thể tăng tiếp. Chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán, nếu đúng như dự báo, việc giá xăng dầu tăng liên tiếp, có thể tác động đến giá cả hàng hóa trong những ngày cuối năm.

Sáng 31.1, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau: