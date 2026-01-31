Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 31.1.2026: Neo mức cao, lo ngại xăng trong nước tăng tiếp?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
31/01/2026 08:06 GMT+7

Đà tăng của giá dầu chững lại song vẫn neo mức cao nhất trong vòng nửa năm qua. Diễn biến thị trường cho thấy, giá xăng dầu sau khi được điều chỉnh tăng, có thể tăng tiếp vào tuần sau.

Sáng 31.1, giá xăng dầu lùi nhẹ, dầu Brent giảm 2 cent, tương đương 0,03%, đóng phiên ở mức 70,69 USD/thùng; dầu WTI giảm 21 cent, tương đương 0,32%, xuống 65,21 USD/thùng.

Các yếu tố địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường dầu thô trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một số tuyên bố cứng rắn nhắm vào Iran. Bên cạnh đó, một số biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng được mở rộng; bất ổn tại khu vực Trung Đông... 

Các nhà phân tích đánh giá, những diễn biến trên thế giới đang khiến thị trường dầu biến động liên tục. Triển vọng về nhu cầu - tập trung ở thị trường Trung Quốc - và định hướng sản lượng của OPEC+, các chính sách thương mại của Mỹ... sẽ đóng vai trò chi phối thị trường trong thời gian tới.

Giá xăng dầu hôm nay 31.1.2026: Neo mức cao, lo ngại xăng trong nước tăng tiếp?- Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước đang ở mức dưới 20.000 đồng/lít

ẢNH: TN

Liên quan nguồn cung dầu từ Iran, hồi tháng 8.2025, sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc các biện pháp cứng rắn nhằm vào Iran, lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu tăng cao. Tuy nhiên, sau đó cả 2 bên đều phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, thị trường đã hạ nhiệt.

Trong nước, sau khi điều chỉnh cho tăng giá đồng loạt từ chiều 29.1, dự báo cập nhật đến sáng nay (31.1) cho thấy, giá xăng dầu trong nước tuần sau có thể tăng tiếp. Chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán, nếu đúng như dự báo, việc giá xăng dầu tăng liên tiếp, có thể tác động đến giá cả hàng hóa trong những ngày cuối năm.

Sáng 31.1, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 31.1.2026: Neo mức cao, lo ngại xăng trong nước tăng tiếp?- Ảnh 2.

Giá xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 của Petrolimex

ẢNH: PETROLIMEX

 

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 30.1.2026: Lập đỉnh 5 tháng, vượt mốc 70 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 30.1.2026: Lập đỉnh 5 tháng, vượt mốc 70 USD/thùng

Giá dầu thế giới giữ đà tăng mạnh lên mức cao nhất trong 5 tháng, do lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng. Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng đồng loạt.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước OPEC Mỹ Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận