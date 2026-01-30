Giá xăng dầu hôm nay 30.1.2026: Lập đỉnh 5 tháng, vượt mốc 70 USD/thùng

Sáng 30.1, giá xăng dầu tiếp tục leo dốc khi tăng hơn 3%. Đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 2,31 USD, tương đương 3,4%, lên 70,71 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,21 USD, tương đương 3,5%, lên 65,42 USD/thùng.



Giá dầu đang ở đỉnh 5 tháng do lo ngại cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran. Theo các nhà phân tích, đà tăng mạnh này đã đẩy cả hai loại dầu chủ chốt vào vùng "quá mua" về mặt kỹ thuật. Căng thẳng tại Trung Đông khiến các quỹ đầu cơ và nhà giao dịch gia tăng mua vào để phòng ngừa rủi ro, khiến giá dầu bật tăng mạnh và xác lập mức cao nhất kể từ cuối năm 2025.

Thông tin cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các đòn tấn công có mục tiêu nhằm vào Iran, song mối lo ngại lớn nhất của thị trường là những thiệt hại lan rộng nếu Iran trả đũa các nước láng giềng, hoặc nghiêm trọng hơn là đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Các nhà phân tích nhấn mạnh, bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Iran đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy dầu toàn cầu.

Xăng RON 95-V tại thị trường vùng 2 tiến sát mốc 20.000 đồng/lít ẢNH: TN

Về nguồn cung, mỏ dầu khổng lồ Tengiz tại Kazakhstan đang được khởi động trở lại theo từng giai đoạn, sau sự cố cháy điện khiến nguồn cung bị gián đoạn vào tuần trước. Thực tế, việc gián đoạn nguồn cung tại Kazakhstan, cùng với tác động ngắn hạn từ thời tiết lạnh tại Mỹ, đã khiến nguồn cung dầu bị thắt chặt hơn, hỗ trợ đà tăng của giá dầu trong thời gian qua.

Trong nước, chiều hôm qua (29.1), liên Bộ Tài chính - Công thương cho điều chỉnh bảng giá xăng dầu mới theo giá thế giới. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu đều đồng loạt tăng, mức tăng dao động từ 56 - 761 đồng/kg/lít. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít; xăng RON95 tăng 214 đồng/lít; dầu diesel tăng 473 đồng/lít; dầu hỏa tăng 226 đồng/lít; dầu mazut tăng 761 đồng/kg.

Bộ Công thương cho hay, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; triển vọng trong đàm phán giải quyết xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine...

Sau điều chỉnh, sáng 30.1, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 phổ biến như sau:

