Giá xăng dầu hôm nay 29.1.2026: Lập đỉnh 4 tháng, trong nước tăng mạnh?

Nguyên Nga
29/01/2026 09:20 GMT+7

Căng thẳng liên quan Iran đẩy giá dầu tăng mạnh, lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng qua. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo sẽ tăng đồng loạt từ chiều nay.

Sáng 29.1, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 0,83 USD, tương đương 1,23%, lên 68,40 USD/thùng; dầu WTI cũng tăng 0,82 USD, tương đương 1,31%, lên 63,21 USD/thùng.

Theo Reuters, tính chung cả tháng, hai loại dầu chuẩn đang hướng tới mức tăng mạnh nhất theo tỷ lệ phần trăm kể từ tháng 7.2023. Trong đó, dầu Brent dự kiến tăng khoảng 12%, còn dầu WTI tăng gần 10%.

Giá dầu tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công mạnh tay hơn nếu Iran không nhượng bộ. Đáp lại, Iran tuyên bố sẽ phản ứng quyết liệt nếu bị tấn công. Xung đột địa chính trị được dự báo có nguy cơ gia tăng rủi ro nguồn cung dầu.

Giá xăng dầu hôm nay 29.1.2026: Lập đỉnh 4 tháng, trong nước tăng mạnh?- Ảnh 1.

Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh lên mức cao nhất 4 tháng, đẩy giá trong nước tăng

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, giá dầu còn được hỗ trợ bởi số liệu tồn kho tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô của nước này đã giảm 2,3 triệu thùng, xuống còn 423,8 triệu thùng trong tuần trước, trong khi đó, các nhà phân tích dự báo tồn kho sẽ tăng khoảng 1,8 triệu thùng.

Các nhà phân tích cũng. nhận định dầu tăng chủ yếu do lo ngại về tình hình quân sự, nhưng đà tăng có thể bị kìm lại bởi kỳ vọng vào khả năng đạt được hòa bình giữa Nga và Ukraine. Dự kiến đàm phán giữa 2 bên sẽ diễn ra đầu tháng 2.

Trong nước, chiều nay (29.1), đến kỳ điều hành giá xăng dầu. Dự báo, các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng từ 100 - 800 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

