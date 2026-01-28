Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 28.1.2026: Xăng tăng bao nhiêu đồng một lít?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
28/01/2026 08:30 GMT+7

Giá dầu thế giới biến động, bật tăng mạnh do ảnh hưởng từ cơn bão tuyết lịch sử tại Mỹ. Trong nước, dự báo giá dầu tăng mạnh từ chiều mai.

Sáng 28.1, giá xăng dầu bật tăng hơn 3%, kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), dầu Brent tăng 1,98 USD, tương đương 3,02%, lên 67,57 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,76 USD, tương đương 2,9%, lên 62,39 USD/thùng.

Theo ước tính của các nhà phân tích, bão tuyết mùa đông đã khiến sản lượng dầu của Mỹ sụt giảm tới 2 triệu thùng mỗi ngày trong hai ngày cuối tuần qua, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia. Đáng nói, thời tiết khắc nghiệt cũng gây áp lực lớn lên hạ tầng năng lượng và hệ thống điện của nước này. Thời tiết xấu đang hỗ trợ giá dầu kỳ hạn đi lên do rủi ro gián đoạn nguồn cung và lượng dầu tồn kho của Mỹ có thể sụt giảm mạnh trong vài tuần tới.

Giá xăng dầu hôm nay 28.1.2026: Xăng tăng bao nhiêu đồng một lít?- Ảnh 1.

Giá dầu có thể tăng mạnh từ chiều mai (29.1)

ẢNH: Đ.N.T

Trong khi đó, theo Reuters, mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan có thể chỉ khôi phục được chưa đến một nửa công suất bình thường trong tuần đầu tháng 2, sau khi xảy ra hỏa hoạn và sự cố mất điện. Thông tin cho thấy, tiến độ phục hồi sản lượng tại mỏ dầu này chậm hơn nhiều so với kỳ vọng. Bên cạnh yếu tố nguồn cung, căng thẳng địa chính trị và thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể không tăng sản lượng trong tháng 3 cũng đang hỗ trợ đẩy giá dầu tăng.

Với những diễn biến trên, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh giá chiều mai có thể biến động theo hướng tăng đồng loạt.

Sáng 28.1, dữ liệu cập nhật cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành giá chiều ngày mai (thứ năm, 29.1) có thể tăng từ 100 - 700 đồng/lít/kg. Đặc biệt, giá xăng E5 được dự báo có thể giảm nhẹ, hoặc đi ngang.


