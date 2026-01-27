Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 27.1.2026: Xăng trong nước có đợt tăng giá mới

Nguyên Nga

27/01/2026 08:47 GMT+7

Giá dầu thô thế giới chỉ giảm nhẹ, gần như đi ngang trong sáng nay. Ảnh hưởng bão mùa đông tại Mỹ khiến thị trường chững lại. Trong khi đó, các dự báo cho thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tuần này sẽ tăng đồng loạt.

Sáng 27.1, giá xăng dầu lùi nhẹ, dầu Brent giảm 0,4% về 65,59 USD/thùng; dầu thô Mỹ WTI giảm 0,7% xuống 60,63 USD/thùng. Dù vậy, cả hai loại dầu chuẩn đều ghi nhận mức tăng gần 3% trong tuần trước và đóng phiên cuối tuần ở mức cao nhất trong 5 tuần.

Theo ước tính của các nhà phân tích và nhà đầu tư, đợt bão tuyết cuối tuần qua ở Mỹ đã làm tê liệt hạ tầng năng lượng và lưới điện, khiến các nhà sản xuất dầu Mỹ đã mất đến 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng quốc gia. Tuy tình hình đã cải thiện từ đầu tuần, song dự kiến hoạt động hạ tầng năng lượng sẽ phục hồi hoàn toàn trước ngày 30.1.

Giá xăng dầu hôm nay 27.1.2026: Xăng trong nước có đợt tăng giá mới - Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước sắp có đợt tăng giá mới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, theo Reuters, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục khiến thị trường dầu mỏ thận trọng. Nhà phân tích nhận xét giá dầu đang giao dịch trong trạng thái chờ đợi, cho đến khi có thêm thông tin về cách chính quyền Mỹ xử lý vấn đề Iran. Bên cạnh đó, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ, cùng với việc OPEC có khả năng giữ nguyên sản lượng tại cuộc họp tiếp theo, tiếp tục là những yếu tố gây áp lực lên giá dầu.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore đến sáng nay (27.1) cho thấy, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng đồng loạt từ chiều thứ 5 tuần này (29.1). Trong đó, mức tăng của giá xăng thấp hơn mức tăng của giá dầu. Giá dầu diesel ước tăng hơn 500 đồng/lít.

Sáng 27.1, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 phổ biến như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 27.1.2026: Xăng trong nước có đợt tăng giá mới - Ảnh 2.

ẢNH: PETROLIMEX


