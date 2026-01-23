Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 23.1.2026: Tăng đồng loạt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/01/2026 08:52 GMT+7

Giá dầu thế giới sau khi quay đầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 22.1, sáng nay đã phục hồi tăng đồng loạt. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh trái chiều theo hướng giá dầu tăng, giá xăng giảm nhẹ.

Sáng 23.1, giá xăng dầu quay đầu tăng trở lại, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), 2 loại dầu chuẩn tăng khoảng 0,5%, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 59,63 USD/thùng; dầu Brent ở ngưỡng 64,4 USD/thùng.

Trước đó, đóng phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu trên đều giảm khoảng 2%. Cụ thể, dầu Brent giảm 1,18 USD, về 64,06 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,26 USD, về 59,36 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng, những rủi ro địa chính trị đẩy giá dầu biến động, tăng trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, rủi ro có dấu hiệu giảm khi có thông tin Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về quyền tiếp cận “đầy đủ và vĩnh viễn” đối với Greenland. Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran cũng đã được xoa dịu phần nào, Iran dù đang chịu lệnh trừng phạt, song hiện vẫn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sau Ả Rập Xê Út và Iraq.

Giá xăng dầu hôm nay 23.1.2026: Tăng đồng loạt- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới biến động liên tục do lo ngại rủi ro từ xung đột địa chính trị

ẢNH: REUTERS

Trên Reuters, một số nhận định nói khi căng thẳng tại Greenland và Iran tạm lắng, giá dầu có thể duy trì quanh mức 60 USD/thùng. Ngoài ra, liên quan nguồn cung, giới phân tích cho rằng, nếu đạt được thỏa thuận hòa bình và các lệnh trừng phạt đối với Nga được nới lỏng, nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu có thể quay trở lại thị trường, qua đó gây thêm áp lực giảm giá.

Trong nước, từ 15 giờ chiều qua (22.1), giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh có tăng, giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít; xăng RON95 giảm 81 đồng/lít; dầu diesel tăng 413 đồng/lít; dầu hỏa tăng 253 đồng/lít; dầu mazut tăng 471 đồng/kg.

Tuy vậy, cập nhật giá thế giới đến sáng nay có sự thay đổi. Giá xăng dầu trong nước khó duy trì đà giảm tiếp tại kỳ điều hành giá tuần sau. Các dữ liệu cho thấy, các mặt hàng nhiên liệu có thể tăng đồng loạt tại kỳ tới.

Sáng 23.1, bảng giá bán lẻ xăng dầu của PVOil phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 95-III 18.630 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III 18.520 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II 18.280 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II 17.700 đồng/lít; dầu DO 0,001S-V 18.200 đồng/lít; dầu hỏa 17.950 đồng/lít.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 4 phiên điều chỉnh, trong đó xăng có 3 lần giảm, 1 lần tăng; dầu diesel có 2 lần giảm, 2 lần tăng.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 22.1.2026: Bật tăng trước giờ điều chỉnh giá trong nước

Giá xăng dầu hôm nay 22.1.2026: Bật tăng trước giờ điều chỉnh giá trong nước

Giá dầu thế giới tăng hơn 1% trước giờ điều chỉnh giá trong nước do lo ngại nguồn cung toàn cầu có thể thắt chặt hơn. Dự báo giá xăng dầu trong nước chiều nay biến động trái chiều, trong đó giá xăng giảm nhẹ.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thế giới xung đột Nguồn cung OPEC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận