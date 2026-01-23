Giá xăng dầu hôm nay 23.1.2026: Tăng đồng loạt

Sáng 23.1, giá xăng dầu quay đầu tăng trở lại, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), 2 loại dầu chuẩn tăng khoảng 0,5%, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 59,63 USD/thùng; dầu Brent ở ngưỡng 64,4 USD/thùng.

Trước đó, đóng phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu trên đều giảm khoảng 2%. Cụ thể, dầu Brent giảm 1,18 USD, về 64,06 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,26 USD, về 59,36 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng, những rủi ro địa chính trị đẩy giá dầu biến động, tăng trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, rủi ro có dấu hiệu giảm khi có thông tin Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về quyền tiếp cận “đầy đủ và vĩnh viễn” đối với Greenland. Bên cạnh đó, nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran cũng đã được xoa dịu phần nào, Iran dù đang chịu lệnh trừng phạt, song hiện vẫn là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sau Ả Rập Xê Út và Iraq.

Giá dầu thế giới biến động liên tục do lo ngại rủi ro từ xung đột địa chính trị ẢNH: REUTERS

Trên Reuters, một số nhận định nói khi căng thẳng tại Greenland và Iran tạm lắng, giá dầu có thể duy trì quanh mức 60 USD/thùng. Ngoài ra, liên quan nguồn cung, giới phân tích cho rằng, nếu đạt được thỏa thuận hòa bình và các lệnh trừng phạt đối với Nga được nới lỏng, nguồn cung từ quốc gia sản xuất dầu có thể quay trở lại thị trường, qua đó gây thêm áp lực giảm giá.

Trong nước, từ 15 giờ chiều qua (22.1), giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh có tăng, giảm. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít; xăng RON95 giảm 81 đồng/lít; dầu diesel tăng 413 đồng/lít; dầu hỏa tăng 253 đồng/lít; dầu mazut tăng 471 đồng/kg.

Tuy vậy, cập nhật giá thế giới đến sáng nay có sự thay đổi. Giá xăng dầu trong nước khó duy trì đà giảm tiếp tại kỳ điều hành giá tuần sau. Các dữ liệu cho thấy, các mặt hàng nhiên liệu có thể tăng đồng loạt tại kỳ tới.

Sáng 23.1, bảng giá bán lẻ xăng dầu của PVOil phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 95-III 18.630 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III 18.520 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II 18.280 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II 17.700 đồng/lít; dầu DO 0,001S-V 18.200 đồng/lít; dầu hỏa 17.950 đồng/lít.

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã trải qua 4 phiên điều chỉnh, trong đó xăng có 3 lần giảm, 1 lần tăng; dầu diesel có 2 lần giảm, 2 lần tăng.