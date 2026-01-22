Giá xăng dầu hôm nay 22.1.2026: Bật tăng trước giờ điều chỉnh giá trong nước

Sáng 22.1, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,45 USD/thùng, tương đương 0,69%, lên 65,37 USD/thùng; dầu WTI tăng 0,26 USD/thùng, tương đương 0,43%, lên 60,62 USD/thùng.

Một trong những lý do hỗ trợ giá dầu tăng, theo các nhà phân tích, do Kazakhstan - thành viên của liên minh OPEC+ - buộc phải tạm ngừng sản xuất tại hai mỏ dầu lớn là Tengiz và Korolev do sự cố phân phối điện. Tình trạng gián đoạn này có thể kéo dài thêm từ 7 - 10 ngày nữa. Cùng thời điểm, một trong những mỏ lớn nhất của nước này lần đầu tiên phải chuyển hướng dầu sang thị trường nội địa do tắc nghẽn tại nhà ga của tuyến đường ống CPC ở Biển Đen.

Reuters dẫn lời các nguồn tin trong ngành cho biết, cơ sở hạ tầng tại đây đã bị hư hại nghiêm trọng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Công ty điều hành mỏ dầu Tengiz là Tengizchevroil (TCO) cũng đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động vận chuyển dầu vào hệ thống đường ống CPC.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ do lo ngại gián đoạn nguồn cung ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác, xuất khẩu dầu của Venezuela "gây thất vọng" cho thị trường. Theo dữ liệu theo dõi tàu và các tài liệu từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) khi lượng dầu xuất khẩu vô cùng thấp so với thỏa thuận trước đó. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) mới đây đã điều chỉnh dự báo cho thấy, mức dư cung trong năm nay có thể sẽ thấp hơn so với ước tính trước đó.

Trong nước, chiều nay (22.1), liên bộ Tài chính - Công thương sẽ cho điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Cập nhật dữ liệu đến sáng nay cho thấy, giá xăng có thể được điều chỉnh giảm nhẹ, mức giảm chưa tới 100 đồng/lít, trong khi giá các mặt hàng dầu tăng từ 260 - 480 đồng/lít/kg.



