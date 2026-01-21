Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 21.1.2026: Tăng nhẹ trước ngày điều chỉnh giá trong nước

Nguyên Nga
21/01/2026 08:47 GMT+7

Phản ứng trước thông tin hoạt động khai thác dầu tại một số mỏ dầu lớn của Kazakhstan bị gián đoạn và kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu mạnh hơn, giá dầu thế giới sáng nay tăng nhẹ. Trong nước, tại kỳ điều hành giá chiều mai (22.1), dự báo giá xăng giảm nhẹ.

Sáng 21.1, giá xăng dầu tăng nhẹ, dầu Brent tăng 0,09 USD/thùng, tương đương 0,14%, lên 64,03 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,02 USD/thùng, tương đương 1,72%, lên 60,36 USD/thùng.

Theo Reuters, một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng do có thông tin nhà sản xuất dầu Kazakhstan Tengizchevroil do Chevron dẫn đầu, đã ngừng sản xuất tại các mỏ dầu Tengiz và Korolev, sau một sự cố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối điện. Thời gian gián đoạn ngưng khai thác dự kiến kéo dài khoảng 7 - 10 ngày.

Ông Ajay Parmar, Giám đốc phân tích dầu mỏ tại Công ty phân tích rủi ro ICIS cho biết trên Reuters, rằng Tengiz là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, vì vậy bất kỳ sự gián đoạn nào cũng sẽ tác động rõ rệt đến dòng chảy dầu thô. Tuy nhiên, sự cố này mang tính tạm thời và giá dầu có thể chịu áp lực trở lại nếu căng thẳng thương mại leo thang.

Giá xăng dầu hôm nay 21.1.2026: Tăng nhẹ trước ngày điều chỉnh giá trong nước - Ảnh 1.

Thị trường lo ngại gián đoạn nguồn cung, giá dầu thế giới tăng nhẹ

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, giá dầu có xu hướng tăng bởi các dữ liệu kinh tế tích cực. Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế 5% trong năm 2025, sản lượng lọc dầu tăng 4,1%, trong khi sản lượng dầu thô tăng 1,5% so với năm trước.

Ngoài ra, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cùng với giá dầu diesel tăng cao và đồng USD suy yếu. Đồng bạc xanh giảm giá khiến dầu được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với các nhà nhập khẩu sử dụng đồng tiền khác.

Trong diễn biến khác, các nhà phân tích nhận định giá dầu vẫn đối mặt với rủi ro từ các diễn biến chính trị khi Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% kể từ ngày 1.2 đối với hàng hóa nhập khẩu từ một loạt quốc gia châu Âu. Mức thuế này có thể tăng lên 25% kể từ ngày 1.6 nếu các bên không đạt được thỏa thuận liên quan đến Greenland.

Trước biến động giá thế giới, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành chiều mai (22.1) được dự báo sẽ thay đổi trái chiều theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng. Mức biến động tăng/giảm tương đối thấp, dao động dưới ngưỡng 400 đồng/lít/kg.


Giá dầu nhích nhẹ gần như đi ngang, thị trường ít biến động khi các nghi ngờ về gián đoạn nguồn cung hạ nhiệt. Trong nước, tại kỳ điều hành giá tuần này (22.1), giá xăng dầu trong nước có thể trái chiều theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng nhẹ.

