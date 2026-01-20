Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá xăng dầu hôm nay 20.1.2026: Đi ngang, xăng trong nước có đợt giảm mới

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/01/2026 08:50 GMT+7

Giá dầu nhích nhẹ gần như đi ngang, thị trường ít biến động khi các nghi ngờ về gián đoạn nguồn cung hạ nhiệt. Trong nước, tại kỳ điều hành giá tuần này (22.1), giá xăng dầu trong nước có thể trái chiều theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng nhẹ.

Sáng 20.1, giá xăng dầu nhích nhẹ, gần như đi ngang, dầu Brent chuẩn toàn cầu nhích 5 cent, đóng phiên ở mức 64,18 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ cũng nhích 9 cent, đóng phiên mức 59,43 USD/thùng.

Theo Reuters, nguy cơ Mỹ tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Iran đã giảm đáng kể, qua đó góp phần xoa dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu. Thị trường hiện chuyển trọng tâm sang vấn đề Greenland và khả năng leo thang căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu. Theo các nhà phân tích, nếu cuộc chiến thương mại giữa châu Âu và Mỹ xảy ra, có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu năng lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 20.1.2026: Đi ngang, xăng trong nước có đợt giảm mới - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới ổn định

ẢNH: REUTERS

Một số nhận xét khác cho rằng, Greenland không phải là khu vực sản xuất dầu mỏ nên có thể sẽ không tác động trực tiếp đến thị trường dầu thô. Tuy nhiên, tranh chấp liên quan đến hòn đảo này làm gia tăng tâm lý né tránh rủi ro, giảm nhiệt trên thị trường.

Ngoài ra, trong bối cảnh thời tiết lạnh dự báo bao phủ khu vực Bắc Mỹ và châu Âu, nhu cầu nhiên liệu chưng cất gia tăng. Điều này có thể hỗ trợ giá dầu tăng.

Trong nước, các dữ liệu cập nhật đến sáng nay (20.1) cho thấy, giá xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này có thể biến động nhẹ. Theo đó, giá các mặt hàng xăng có thể giảm nhẹ, mức giảm chưa tới 200 đồng/lít, giá các mặt hàng dầu tăng nhẹ, mức tăng chưa tới 500 đồng/lít. 

Sáng 20.1, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 theo công bố của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 20.1.2026: Đi ngang, xăng trong nước có đợt giảm mới - Ảnh 2.

Bảng giá xăng dầu tại thị trường vùng 1 và vùng 2 của Petrolimex

ẢNH: PETROLIMEX

Số liệu cập nhật từ Bộ Công thương cho thấy, năm 2025, cả nước có 26 thương nhân đầu mối xăng dầu mặt đất, 5 thương nhân nhiên liệu bay và 252 thương nhân phân phối. Tổng nguồn xăng dầu cho tiêu thụ thị trường nội địa năm 2025 ước đạt khoảng 28,6 triệu m³/tấn, tăng 2,14% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ ước khoảng 26,4 triệu m³/tấn, bình quân 2,2 triệu m³/tấn/tháng. Petrolimex hiện vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam về kinh doanh xăng dầu (chiếm khoảng 45% thị phần nội địa), tiếp theo là PVOil (thị phần khoảng 25%), còn lại là các doanh nghiệp đầu mối khác như: Saigon Petro, Petimex, Quân Đội, Phúc Lâm...

 

