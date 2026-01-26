Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 26.1.2026: Giữ đà tăng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
26/01/2026 09:03 GMT+7

Giá dầu thế giới giữ đà tăng mở phiên giao dịch đầu tuần, sau khi lên hơn 3% tại phiên cuối tuần trước. Dữ liệu cho thấy, xăng dầu trong nước có thể tăng đồng loạt tại kỳ điều hành giá tuần này.

Sáng 26.1, giá xăng dầu tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 61,12 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 65,1 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu đang neo mức cao nhất trong hơn 5 tuần qua. 

Các dự báo cho thấy, giá dầu có xu hướng tăng trong tuần này sau khi Mỹ gia tăng sức ép với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào hoạt động vận chuyển dầu của nước này. Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu đang hỗ trợ giá dầu tăng. 

Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày. Quốc gia này đồng thời là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng cho Trung Quốc - thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 26.1.2026: Giữ đà tăng- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới giữ đà tăng, trong nước được dự báo tăng nhẹ

ẢNH: REUTERS

Ngoài các yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ tình hình sản xuất tại Kazakhstan. Theo Chevron, sản lượng khai thác tại mỏ dầu Tengiz - một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới - vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn khiến hoạt động khai thác phải tạm dừng.

Trong diễn biến khác, có thông tin Mỹ đang đàm phán với Chevron và các nhà sản xuất dầu, cùng các nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu lớn, về một kế hoạch nhằm nhanh chóng tăng sản lượng dầu của Venezuela. Venezuela có thể tăng sản lượng thêm hàng trăm nghìn thùng trong ngắn hạn, nếu áp dụng thiết bị và kỹ thuật hiện đại từ Mỹ để giúp tái sinh các giếng dầu hiện có.

Trong nước, sáng 26.1, bảng giá bán lẻ xăng dầu của PVOil phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 95-III 18.630 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III 18.520 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II 18.280 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II 17.700 đồng/lít; dầu DO 0,001S-V 18.200 đồng/lít; dầu hỏa 17.950 đồng/lít.

Dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều 29.1 có thể tăng nhẹ. Ước mức chênh lệch trên dưới 500 đồng/lít/kg.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 24.1.2026: Bật tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 24.1.2026: Bật tăng mạnh

Giá dầu thế giới vọt tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, đẩy giá dầu tuần này tăng cao. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tuần tới biến động.

Giá xăng dầu hôm nay 23.1.2026: Tăng đồng loạt

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước xung đột
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận