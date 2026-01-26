Giá xăng dầu hôm nay 26.1.2026: Giữ đà tăng

Sáng 26.1, giá xăng dầu tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 61,12 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao dịch ngưỡng 65,1 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu đang neo mức cao nhất trong hơn 5 tuần qua.

Các dự báo cho thấy, giá dầu có xu hướng tăng trong tuần này sau khi Mỹ gia tăng sức ép với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào hoạt động vận chuyển dầu của nước này. Bên cạnh đó, xung đột tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu đang hỗ trợ giá dầu tăng.

Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày. Quốc gia này đồng thời là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng cho Trung Quốc - thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.

Giá dầu thế giới giữ đà tăng, trong nước được dự báo tăng nhẹ ẢNH: REUTERS

Ngoài các yếu tố địa chính trị, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ tình hình sản xuất tại Kazakhstan. Theo Chevron, sản lượng khai thác tại mỏ dầu Tengiz - một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới - vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn khiến hoạt động khai thác phải tạm dừng.

Trong diễn biến khác, có thông tin Mỹ đang đàm phán với Chevron và các nhà sản xuất dầu, cùng các nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu lớn, về một kế hoạch nhằm nhanh chóng tăng sản lượng dầu của Venezuela. Venezuela có thể tăng sản lượng thêm hàng trăm nghìn thùng trong ngắn hạn, nếu áp dụng thiết bị và kỹ thuật hiện đại từ Mỹ để giúp tái sinh các giếng dầu hiện có.

Trong nước, sáng 26.1, bảng giá bán lẻ xăng dầu của PVOil phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON 95-III 18.630 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III 18.520 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II 18.280 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II 17.700 đồng/lít; dầu DO 0,001S-V 18.200 đồng/lít; dầu hỏa 17.950 đồng/lít.

Dự báo, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều 29.1 có thể tăng nhẹ. Ước mức chênh lệch trên dưới 500 đồng/lít/kg.