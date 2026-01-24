Giá xăng dầu hôm nay 24.1.2026: Bật tăng mạnh

Sáng 24.1, giá xăng dầu tăng mạnh, dầu Brent tăng 2,10 USD/thùng, tương đương tăng 3,28%, lên 66,16 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,93 USD/thùng, tương đương tăng 3,25%, lên 61,29 USD/thùng.

Như vậy, tính cả tuần, giá cả hai loại dầu chuẩn tăng hơn 2,5%. Bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng khoảng 5 - 7% so với giá bình quân tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái vẫn thấp hơn 15 - 18%.

Giá dầu được hỗ trợ tăng bởi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump liên quan Iran làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực sản xuất dầu mỏ lớn của thế giới. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với 9 tàu và 8 công ty bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran.

Giá xăng trong nước tuần tới có thể tăng trở lại ẢNH: PHẠM H ỮU

Iran hiện là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 4 trong nhóm OPEC, sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng/ngày. Quốc gia này cũng là một trong những nhà cung cấp dầu chủ chốt cho Trung Quốc - thị trường tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Trong diễn biến khác, thị trường dầu mỏ cũng đang chịu tác động từ tình hình sản xuất dầu tại Kazakhstan, mỏ dầu lớn Tengiz ở nước này vẫn chưa được khôi phục sau vụ hỏa hoạn khiến hoạt động khai thác dầu phải tạm dừng từ đầu tuần. Các thông tin cho thấy, sự cố này có thể sản lượng khai thác dầu thô của Kazakhstan bị ảnh hưởng kéo dài, ít nhất hết tháng đầu năm này.

Tại thị trường châu Á, cập nhật dữ liệu đến cuối tuần, giá các mặt hàng xăng dầu chưng cất đều tăng đồng loạt. Ước tính đến hôm nay (24.1), giá xăng dầu nhập khẩu đắt hơn giá bán trong nước, ước mức chênh lệch trên dưới 500 đồng/lít/kg.