Giá xăng dầu hôm nay 3.2.2026: Xăng trong nước giảm mạnh trước tết?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/02/2026 08:50 GMT+7

Giá dầu thế giới tiếp đà lao dốc, đóng phiên đầu tuần mất hơn 4%. Diễn biến cho thấy, giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều thứ năm tuần này có thể biến động trái chiều.

Sáng 3.2, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên đầu tuần, dầu Brent giảm 3,02 USD/thùng, tương đương 4,4%, xuống 66,30 USD/thùng; dầu WTI giảm 3,07 USD/thùng, tương đương 4,7%, xuống 62,14 USD/thùng.

Như vậy, dầu có phiên giảm mạnh, mất hơn 3 USD ngay trong phiên đầu tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang nghiêm túc đàm phán với Washington. Đây là tín hiệu cho thấy có sự hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ với Iran - thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). 

Việc Mỹ và Iran sẽ nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân đã xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung khi trước đó, Tổng thống Mỹ nhiều lần đe dọa can thiệp nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân, hoặc không chấm dứt việc mà Mỹ cho là trấn áp người biểu tình. Các phân tích cho rằng, chính những lời đe dọa này đã khiến giá dầu tăng trong suốt tháng 1 qua.

Giá xăng dầu hôm nay 3.2.2026: Xăng trong nước giảm mạnh trước tết?- Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước có thể biến động trái chiều tại kỳ điều chỉnh giá tuần này

ẢNH: TN

Bên cạnh đó, đồng USD đang có xu hướng mạnh lên khiến dầu - được định giá bằng USD - trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác; dự báo thời tiết ôn hòa hơn tại Mỹ khiến nhu cầu dùng dầu để phát điện sưởi ấm giảm giá hơn 6%... đang hỗ trợ giá dầu thế giới giảm.

Về nguồn cung, cuộc họp đầu tháng này của OPEC+ đã nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu trong tháng 3. Như vậy, nhóm này đã quyết định tạm dừng các kế hoạch tăng sản lượng dự kiến nguyên quý đầu năm nay, nhằm đối phó với tình trạng nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Với diễn biến giá thế giới tuần qua, cập nhật đến sáng nay, một số thương nhân xăng dầu cho hay, giá trong nước tuần này có thể được điều chỉnh trái chiều theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng. Tuy nhiên, dự báo này có thể thay đổi nếu trong 2 phiên tới, giá dầu biến động giảm tiếp. 

