Giá xăng dầu hôm nay 2.2.2026: Lao dốc, mất hơn 2 USD

Sáng 2.2, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Ghi nhận lúc 7 giờ 50 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều mất khoảng 2,2 USD, tương đương giảm 3,2 - 3,4%, giao dịch ngưỡng 63 USD/thùng đối với dầu WTI và 67,11 USD/thùng với dầu Brent.

Các yếu tố địa chính trị tác động đến thị trường trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Iran, mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Bên cạnh đó, xung đột tại khu vực ở Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt khiến giá dầu biến động liên tục, do lo ngại gián đoạn nguồn cung trên toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, kỳ vọng về nguồn cung từ Venezuela chưa có nhiều thay đổi, các nhà phân tích nói cần có thời gian, ít nhất là vào nửa cuối năm nay khi hệ thống hạ tầng được kích hoạt trở lại. Trong khi đó, theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có vẻ khá thận trọng khi đưa ra chính sách về sản lượng. Nhóm này một mặt muốn duy trì mặt bằng giá cả hợp lý, mặt khác lại muốn bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định thị trường trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phục hồi nhẹ.

Xăng dầu thế giới giảm nhẹ ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích cho rằng, các yếu tố mang tính nền tảng như điều chỉnh chính sách thương mại của Mỹ, nhu cầu tiêu thụ dầu tại Trung Quốc, quyết định về sản lượng của OPEC+ sẽ đóng vai trò chi phối diễn biến giá dầu trong thời gian tới. Dự báo nhiều khả năng sẽ duy trì quanh ngưỡng 60 USD/thùng trong năm nay, khi tình trạng dư cung trên thị trường có xu hướng lấn át những rủi ro liên quan xung đột địa chính trị.

Trong nước, giá xăng dầu vừa có tuần tăng, dự báo có thể giữ đà tăng tiếp trong tuần này. Sáng 2.2, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, diễn biến giá xăng dầu thế giới trong tuần qua có thể khiến giá xăng dầu trong nước tăng tiếp tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm (5.2). Theo đó, mức tăng dao động trên dưới 500 đồng/lít, tùy mặt hàng. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và biến động về các loại phí, nếu có.