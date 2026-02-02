Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 2.2.2026: Lao dốc, mất hơn 2 USD

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/02/2026 08:47 GMT+7

Giá các mặt hàng năng lượng tiếp đà giảm đồng loạt trong phiên giao dịch sáng nay. Mức giảm đối với 2 loại dầu chuẩn tương đối cao, gần 3,5%, sau một tuần tăng.

Sáng 2.2, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Ghi nhận lúc 7 giờ 50 phút (theo giờ Việt Nam), cả 2 loại dầu chuẩn đều mất khoảng 2,2 USD, tương đương giảm 3,2 - 3,4%, giao dịch ngưỡng 63 USD/thùng đối với dầu WTI và 67,11 USD/thùng với dầu Brent.

Các yếu tố địa chính trị tác động đến thị trường trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố cứng rắn nhằm vào Iran, mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Bên cạnh đó, xung đột tại khu vực ở Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt khiến giá dầu biến động liên tục, do lo ngại gián đoạn nguồn cung trên toàn cầu.

Trong một diễn biến khác, kỳ vọng về nguồn cung từ Venezuela chưa có nhiều thay đổi, các nhà phân tích nói cần có thời gian, ít nhất là vào nửa cuối năm nay khi hệ thống hạ tầng được kích hoạt trở lại. Trong khi đó, theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có vẻ khá thận trọng khi đưa ra chính sách về sản lượng. Nhóm này một mặt muốn duy trì mặt bằng giá cả hợp lý, mặt khác lại muốn bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định thị trường trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu phục hồi nhẹ.

Giá xăng dầu hôm nay 2.2.2026: - Ảnh 1.

Xăng dầu thế giới giảm nhẹ

ẢNH: REUTERS

Các nhà phân tích cho rằng, các yếu tố mang tính nền tảng như điều chỉnh chính sách thương mại của Mỹ, nhu cầu tiêu thụ dầu tại Trung Quốc, quyết định về sản lượng của OPEC+ sẽ đóng vai trò chi phối diễn biến giá dầu trong thời gian tới. Dự báo nhiều khả năng sẽ duy trì quanh ngưỡng 60 USD/thùng trong năm nay, khi tình trạng dư cung trên thị trường có xu hướng lấn át những rủi ro liên quan xung đột địa chính trị.

Trong nước, giá xăng dầu vừa có tuần tăng, dự báo có thể giữ đà tăng tiếp trong tuần này. Sáng 2.2, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, diễn biến giá xăng dầu thế giới trong tuần qua có thể khiến giá xăng dầu trong nước tăng tiếp tại kỳ điều hành giá chiều thứ năm (5.2). Theo đó, mức tăng dao động trên dưới 500 đồng/lít, tùy mặt hàng. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và biến động về các loại phí, nếu có.

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 31.1.2026: Neo mức cao, lo ngại xăng trong nước tăng tiếp?

Giá xăng dầu hôm nay 31.1.2026: Neo mức cao, lo ngại xăng trong nước tăng tiếp?

Đà tăng của giá dầu chững lại song vẫn neo mức cao nhất trong vòng nửa năm qua. Diễn biến thị trường cho thấy, giá xăng dầu sau khi được điều chỉnh tăng, có thể tăng tiếp vào tuần sau.

Giá xăng dầu hôm nay 30.1.2026: Lập đỉnh 5 tháng, vượt mốc 70 USD/thùng

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu giá dầu thế giới xăng trong nước OPEC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận