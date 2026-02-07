Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá xăng dầu hôm nay 7.2.2026: Tuần giảm mạnh, trong nước tuần tới thế nào?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
07/02/2026 08:47 GMT+7

Giá dầu thế giới có phiên cuối tuần tăng nhẹ, tuy vậy, do trong tuần giảm mạnh nên tính cả tuần, dầu giảm hơn 3%. Trong nước, dự báo giá xăng dầu tuần tới tăng tiếp.

Sáng 7.2, giá xăng dầu đảo chiều tăng nhẹ phiên cuối tuần, dầu Brent tăng 50 cent/thùng, tương đương 0,74%, lên 68,05 USD/thùng; dầu WTI tăng 26 cent/thùng, tương đương 0,41%, lên 63,55 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính cả tuần, giá 2 loại dầu chuẩn giảm khoảng 2,5 - 3,5%.

Thông tin cho thấy, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Iran và Mỹ về các vấn đề hạt nhân đã bắt đầu tại thành phố Muscat của Oman. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước sau thời gian tạm dừng nhiều tháng do xung đột Iran - Israel hồi tháng 6.2025.

Tuy vậy, các phân tích cho rằng, tình hình Iran luôn biến động thất thường và có thể thay đổi liên tục trong ngày khiến thị trường luôn trong trạng thái lo lắng. Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa Mỹ và Iran cũng có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu thô, ảnh hưởng đến giá trên toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 7.2.2026: Tuần giảm mạnh, trong nước tuần tới thế nào?- Ảnh 1.

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong phiên cuối tuần này

ẢNH: REUTERS

Dự báo, nếu những nguy cơ xung đột trong khu vực giảm bớt, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm. Theo Reuters, lượng dầu thô của Kazakhstan xuất khẩu trong tháng đầu năm qua tuyến đường chính đi qua Nga có thể giảm tới 35%, trong khi mỏ dầu lớn Tengiz đang từng bước phục hồi sau vụ cháy tại một cơ sở phát điện hồi tháng 1.

Trong diễn biến khác, mới đây, Ả Rập Xê Út đã quyết định giảm giá loại dầu thô hàng đầu Arab Light giao tháng 3.2026 bán cho khách hàng châu Á, xuống mức thấp nhất trong khoảng 5 năm qua. Đây là tháng giảm giá dầu thứ 4 liên tiếp của nước này.

 Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore, dự báo, giá điều chỉnh trong tuần tới có thể tăng đồng loạt, nếu các phiên giao dịch đầu tuần tới không có nhiều biến động.


Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 6.2.2026: Thế giới lao dốc, trong nước tăng

Giá xăng dầu hôm nay 6.2.2026: Thế giới lao dốc, trong nước tăng

Giá dầu thô thế giới có phiên giao dịch biến động, lao dốc mất gần 3% trong phiên kết thúc rạng sáng nay, trong khi đó, giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh tăng đồng loạt.

Giá xăng dầu hôm nay 5.2.2026: Xăng trong nước chiều nay tăng thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Giá dầu xăng trong nước Mỹ Iran OPEC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận