Giá xăng dầu hôm nay 7.2.2026: Tuần giảm mạnh, trong nước tuần tới thế nào?

Sáng 7.2, giá xăng dầu đảo chiều tăng nhẹ phiên cuối tuần, dầu Brent tăng 50 cent/thùng, tương đương 0,74%, lên 68,05 USD/thùng; dầu WTI tăng 26 cent/thùng, tương đương 0,41%, lên 63,55 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính cả tuần, giá 2 loại dầu chuẩn giảm khoảng 2,5 - 3,5%.

Thông tin cho thấy, cuộc đàm phán đầu tiên giữa Iran và Mỹ về các vấn đề hạt nhân đã bắt đầu tại thành phố Muscat của Oman. Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai nước sau thời gian tạm dừng nhiều tháng do xung đột Iran - Israel hồi tháng 6.2025.

Tuy vậy, các phân tích cho rằng, tình hình Iran luôn biến động thất thường và có thể thay đổi liên tục trong ngày khiến thị trường luôn trong trạng thái lo lắng. Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào giữa Mỹ và Iran cũng có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu thô, ảnh hưởng đến giá trên toàn cầu.

Giá xăng dầu tăng nhẹ trong phiên cuối tuần này ẢNH: REUTERS

Dự báo, nếu những nguy cơ xung đột trong khu vực giảm bớt, giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm. Theo Reuters, lượng dầu thô của Kazakhstan xuất khẩu trong tháng đầu năm qua tuyến đường chính đi qua Nga có thể giảm tới 35%, trong khi mỏ dầu lớn Tengiz đang từng bước phục hồi sau vụ cháy tại một cơ sở phát điện hồi tháng 1.

Trong diễn biến khác, mới đây, Ả Rập Xê Út đã quyết định giảm giá loại dầu thô hàng đầu Arab Light giao tháng 3.2026 bán cho khách hàng châu Á, xuống mức thấp nhất trong khoảng 5 năm qua. Đây là tháng giảm giá dầu thứ 4 liên tiếp của nước này.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore, dự báo, giá điều chỉnh trong tuần tới có thể tăng đồng loạt, nếu các phiên giao dịch đầu tuần tới không có nhiều biến động.



