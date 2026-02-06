Giá xăng dầu hôm nay 6.2.2026: Thế giới lao dốc, trong nước tăng

Sáng 6.2, giá xăng dầu giảm mạnh, giá dầu Brent giảm 1,91 USD/thùng, tương đương 2,75%, xuống 67,55 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,85 USD/thùng, tương đương 2,84%, xuống 63,29 USD/thùng.

Theo Reuters, lo ngại nguồn cung bị gián đoạn tạm thời hạ nhiệt hỗ trợ giá dầu giảm, thị trường đang tạm thời đặt niềm tin vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông và lo ngại có thể leo thang mở rộng.

Một số nhà phân tích nhận xét, do mỗi bên có kỳ vọng khác nhau về nội dung và mục tiêu của các cuộc đàm phán, nên thị trường vẫn thiếu tính bền vững. Dự báo, giá dầu tiếp tục biến động khi nhà đầu tư cân nhắc giữa nguy cơ căng thẳng leo thang và khả năng giải quyết căng thẳng bằng ngoại giao.

Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 3% ẢNH: REUTERS

Eo biển Hormuz do Iran kiểm soát đang là tâm điểm vấn đề khi 1/5 lượng dầu tiêu thụ của thế giới đi qua eo biển này. Các thành viên của OPEC như Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Iraq cũng như Iran đều xuất khẩu phần lớn dầu thô của họ qua eo biển này.

Về phía nguồn cung, theo Reuters, mức chiết khấu đối với dầu xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc đã nới rộng lên mức kỷ lục mới trong tuần này, khi người bán hạ giá để thu hút nhu cầu từ quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và bù đắp cho khả năng mất thị phần tại thị trường Ấn Độ.

Trong nước, chiều hôm qua (5.2), liên Bộ Tài chính - Công thương chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo hướng tăng đồng loạt. Xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít; xăng RON95 tăng 35 đồng/lít; dầu diesel tăng 280 đồng/lít; dầu hỏa tăng 214 đồng/lít; dầu mazut tăng 517 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 3; đồng USD tăng giá; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.



