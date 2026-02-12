Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tắm suối, hai học sinh lớp 3 ở Quảng Trị đuối nước tử vong

Bá Cường
Bá Cường
12/02/2026 16:51 GMT+7

Trong lúc tắm suối cùng nhóm bạn tại sông Đakrông (Quảng Trị), hai học sinh trên địa bàn đã không may bị đuối nước và tử vong.

Chiều nay 12.2, thông tin từ ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Tắm suối, hai học sinh lớp 3 ở Quảng Trị đuối nước tử vong- Ảnh 1.

Khu vực hai học sinh bị đuối nước tử vong

ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra vào 12 giờ 30 phút trưa nay, hai học sinh H.M.T và H.V.Đ.D (cùng 9 tuổi, ở thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) cùng nhóm bạn xuống tắm tại sông Đakrông không may bị đuối nước.

Nhóm bạn sau đó đã lập tức hô hào, báo tin cho người lớn ở gần. Tuy nhiên, khi có người và lực lượng chức năng đến, T. và D. đã đuối nước tử vong.

Theo ông Hồ Văn Cu, Trưởng thôn Đồng Đờng, trên địa bàn các học sinh vừa được nghỉ tết vào ngày 11.2, cả hai học sinh tử vong đang học lớp 3 tại một trường tiểu học trên địa bàn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chiều nay, đại diện UBND xã Hướng Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
