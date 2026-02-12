Tắm suối, hai học sinh lớp 3 ở Quảng Trị đuối nước tử vong

Chiều nay 12.2, thông tin từ ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong.

Khu vực hai học sinh bị đuối nước tử vong ẢNH: B.H

Vụ việc xảy ra vào 12 giờ 30 phút trưa nay, hai học sinh H.M.T và H.V.Đ.D (cùng 9 tuổi, ở thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) cùng nhóm bạn xuống tắm tại sông Đakrông không may bị đuối nước.

Nhóm bạn sau đó đã lập tức hô hào, báo tin cho người lớn ở gần. Tuy nhiên, khi có người và lực lượng chức năng đến, T. và D. đã đuối nước tử vong.

Theo ông Hồ Văn Cu, Trưởng thôn Đồng Đờng, trên địa bàn các học sinh vừa được nghỉ tết vào ngày 11.2, cả hai học sinh tử vong đang học lớp 3 tại một trường tiểu học trên địa bàn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chiều nay, đại diện UBND xã Hướng Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.