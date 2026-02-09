Xác cá voi dạt vào bờ biển tại Mỹ Thủy ở Quảng Trị

Ngày 9.2, thông tin từ UBND xã Mỹ Thủy (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn xuất hiện một xác cá voi lớn trôi dạt vào bờ biển.

Xác cá voi đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Mỹ Thủy ẢNH: B.H

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8.2, người dân địa phương phát hiện tại khu vực bãi tắm Mỹ Thủy có một xác cá lớn trôi dạt vào bờ đã lập tức báo với chính quyền địa phương.

Sau khi nắm được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành xác minh, qua kiểm tra xác định đó là một xác cá voi lớn đang trong quá trình phân hủy, vị trí xác cá trôi dạt vào nằm gần khu vực bờ biển đang bị sạt lở khiến việc tiếp cận và xử lý đang gặp khó khăn.

Hiện tại, UBND xã Mỹ Thủy đang phối hợp các đơn vị liên quan lên phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh cũng như cảnh quan bãi biển và sinh hoạt của người dân.