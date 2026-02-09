Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác cá voi dạt vào bờ biển tại Mỹ Thủy ở Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
09/02/2026 17:22 GMT+7

Một xác cá voi lớn dạt vào biển Mỹ Thủy (Quảng Trị) đang được lực lượng chức năng tìm cách xử lý khi vị trí nằm gần khu vực bờ biển đang bị sạt lở.

Ngày 9.2, thông tin từ UBND xã Mỹ Thủy (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn xuất hiện một xác cá voi lớn trôi dạt vào bờ biển.

Xác cá voi dạt vào bờ biển tại Mỹ Thủy ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Xác cá voi đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Mỹ Thủy

ẢNH: B.H

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 8.2, người dân địa phương phát hiện tại khu vực bãi tắm Mỹ Thủy có một xác cá lớn trôi dạt vào bờ đã lập tức báo với chính quyền địa phương.

Sau khi nắm được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và tiến hành xác minh, qua kiểm tra xác định đó là một xác cá voi lớn đang trong quá trình phân hủy, vị trí xác cá trôi dạt vào nằm gần khu vực bờ biển đang bị sạt lở khiến việc tiếp cận và xử lý đang gặp khó khăn.

Hiện tại, UBND xã Mỹ Thủy đang phối hợp các đơn vị liên quan lên phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh cũng như cảnh quan bãi biển và sinh hoạt của người dân.

Tin liên quan

Xác cá voi dài 4 m trôi dạt vào bãi tắm Liên Chiểu Đà Nẵng

Xác cá voi dài 4 m trôi dạt vào bãi tắm Liên Chiểu Đà Nẵng

Một xác cá voi dài khoảng 4 m vừa trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng, nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Cá voi Quảng Trị Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận