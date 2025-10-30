Xác cá voi dài 4 m trôi dạt vào bãi tắm Liên Chiểu Đà Nẵng

Sáng nay 30.10, UBND P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) cho biết xác một con cá voi dài khoảng 4 m vừa trôi dạt vào bãi tắm Liên Chiểu, gần đường Nguyễn Tất Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 29.10, người dân phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào khu vực bãi tắm Liên Chiểu.

Xác cá voi dài khoảng 4 m ẢNH: BẢO DUY

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng địa phương đến phong tỏa hiện trường nhằm bảo vệ xác cá voi, đồng thời tránh gây mất an ninh trật tự.

Theo ghi nhận, cá voi dài khoảng 4 m, nặng hàng chục tấn. Vụ việc thu hút đông đảo người dân địa phương.

Lực lượng công an đã giăng dây chắn, hạn chế sự tiếp xúc với xác cá, đồng thời phối hợp với người dân địa phương thực hiện các nghi thức truyền thống theo tín ngưỡng ngư dân miền biển.

Xác cá voi sẽ được chôn cất trang nghiêm theo nghi thức truyền thống của người dân miền biển ẢNH: BẢO DUY

Đối với ngư dân, cá voi (cá Ông) là loài linh thiêng, thường giúp đỡ tàu thuyền gặp nạn trên biển. Khi cá voi dạt vào bờ, người dân thường tổ chức lễ an táng trang trọng, thể hiện lòng biết ơn và cầu mong bình an trong những chuyến ra khơi.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân thực hiện các bước xử lý tiếp theo, đúng với phong tục để chôn cất xác cá voi.