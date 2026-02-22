Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Mở rộng khu vực tìm kiếm 5 nạn nhân

Đình Huy
Đình Huy
22/02/2026 11:22 GMT+7

Lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 đã lặn vào trong tàu bị chìm, không phát hiện thêm thi thể người bị nạn nên đã mở rộng khu vực để tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Liên quan đến vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 6 người mất tích, trưa 22.2, thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng), người trực tiếp chỉ huy lực lượng đặc công người nhái, cho biết, thời tiết tại hiện trường vụ lật tàu không mưa, có sương mù, độ sâu hồ khoảng 12 - 15 m.

Vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà: Mở rộng khu vực tìm kiếm - Ảnh 1.

Các chiến sĩ đặc công người nhái mở rộng khu vực tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích còn lại

ẢNH: QCHQ

Theo thượng tá Tuấn Anh, các chiến sĩ đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 đã lặn vào trong tàu bị chìm nhưng không phát hiện thêm thi thể người bị nạn. "Chúng tôi đang mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân", thượng tá Tuấn Anh nói.

Tính đến 7 giờ 15 ngày 22.2, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) đã vớt được thi thể nạn nhân cháu Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi, trú thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Nạn nhân được phát hiện tại khu vực mũi tàu chìm.

Vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà: Mở rộng khu vực tìm kiếm - Ảnh 2.

Khu vực tàu gặp nạn có độ sâu khoảng 12 - 15 m

ẢNH: QCHQ

Các nạn nhân vẫn đang mất tích gồm: Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Triệu Thị Huân (48 tuổi), Hoàng Văn Thuận (42 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi).

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 21.2, tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị lật chìm, làm 6 người mất tích.

Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ. Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

Trong đêm xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã ký công văn hỏa tốc số yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh Lào Cai; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; UBND các xã: Bảo Ái, Cảm Nhân khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Tin liên quan

Đặc công người nhái tìm thấy 1 thi thể trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Đặc công người nhái tìm thấy 1 thi thể trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Sau khi triển khai các mũi tìm kiếm, các chiến sĩ đặc công người nhái thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hoàng Đức Mạnh tại khu vực mũi tàu chìm.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Thác Bà Lật tàu đặc công người nhái Lào Cai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận