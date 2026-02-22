Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Mở rộng khu vực tìm kiếm 5 nạn nhân

Liên quan đến vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 6 người mất tích, trưa 22.2, thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng), người trực tiếp chỉ huy lực lượng đặc công người nhái, cho biết, thời tiết tại hiện trường vụ lật tàu không mưa, có sương mù, độ sâu hồ khoảng 12 - 15 m.

Các chiến sĩ đặc công người nhái mở rộng khu vực tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích còn lại ẢNH: QCHQ

Theo thượng tá Tuấn Anh, các chiến sĩ đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 đã lặn vào trong tàu bị chìm nhưng không phát hiện thêm thi thể người bị nạn. "Chúng tôi đang mở rộng khu vực tìm kiếm các nạn nhân", thượng tá Tuấn Anh nói.

Tính đến 7 giờ 15 ngày 22.2, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) đã vớt được thi thể nạn nhân cháu Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi, trú thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Nạn nhân được phát hiện tại khu vực mũi tàu chìm.

Khu vực tàu gặp nạn có độ sâu khoảng 12 - 15 m ẢNH: QCHQ

Các nạn nhân vẫn đang mất tích gồm: Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Triệu Thị Huân (48 tuổi), Hoàng Văn Thuận (42 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi).

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 21.2, tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị lật chìm, làm 6 người mất tích.



Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ. Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

Trong đêm xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã ký công văn hỏa tốc số yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh Lào Cai; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; UBND các xã: Bảo Ái, Cảm Nhân khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.