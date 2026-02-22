Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Đặc công người nhái tìm thấy 1 thi thể trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Đình Huy
Đình Huy
22/02/2026 08:32 GMT+7

Sau khi triển khai các mũi tìm kiếm, các chiến sĩ đặc công người nhái thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hoàng Đức Mạnh tại khu vực mũi tàu chìm.

Liên quan đến vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 6 người mất tích, tính đến 7 giờ 15 ngày 22.2, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) đã vớt được thi thể 1 nạn nhân là cháu Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi, trú thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai).

Đặc công người nhái tìm thấy 1 thi thể trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà- Ảnh 1.

Khu vực đặc công Hải quân tìm thấy thi thể cháu Hoàng Đức Mạnh

ẢNH: QCHQ

Trung tá Vũ Minh Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Đặc công người nhái, Lữ đoàn 126, người trực tiếp chỉ huy thợ lặn, cho biết, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là khu vực mũi tàu chìm.

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Người nhái lặn tìm nạn nhân

Sau khi vớt được thi thể cháu Mạnh, các chiến sĩ đã đưa lên bờ bàn giao cho địa phương và gia đình. Hiện, các tổ đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 tiếp tục khoanh vùng để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đặc công người nhái tìm thấy 1 thi thể trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà- Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ việc

ẢNH: QCHQ

Trước đó, trong đêm 21.2, Lữ đoàn 126 đã điều động 20 chiến sĩ đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến 3 giờ 30 ngày 22.2, lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm. Tính đến sáng sớm nay, các tổ người nhái đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh.

Các nạn nhân vẫn đang mất tích gồm: Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Triệu Thị Huân (48 tuổi), Hoàng Văn Thuận (42 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi).

Tin liên quan

20 đặc công người nhái lặn tìm 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

20 đặc công người nhái lặn tìm 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Ngay trong đêm 21.2 (mùng 5 tháng giêng), 20 chiến sĩ đặc công người nhái thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) từ Hải Phòng đã cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Thác Bà Lật tàu Lào Cai Đặc công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận