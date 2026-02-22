Đặc công người nhái tìm thấy 1 thi thể trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 6 người mất tích, tính đến 7 giờ 15 ngày 22.2, lực lượng đặc công người nhái của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng) đã vớt được thi thể 1 nạn nhân là cháu Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi, trú thôn 1, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai).

Khu vực đặc công Hải quân tìm thấy thi thể cháu Hoàng Đức Mạnh ẢNH: QCHQ

Trung tá Vũ Minh Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Đặc công người nhái, Lữ đoàn 126, người trực tiếp chỉ huy thợ lặn, cho biết, nơi phát hiện thi thể nạn nhân là khu vực mũi tàu chìm.

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà: Người nhái lặn tìm nạn nhân

Sau khi vớt được thi thể cháu Mạnh, các chiến sĩ đã đưa lên bờ bàn giao cho địa phương và gia đình. Hiện, các tổ đặc công người nhái của Lữ đoàn 126 tiếp tục khoanh vùng để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Hiện trường xảy ra vụ việc ẢNH: QCHQ

Trước đó, trong đêm 21.2, Lữ đoàn 126 đã điều động 20 chiến sĩ đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến 3 giờ 30 ngày 22.2, lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm. Tính đến sáng sớm nay, các tổ người nhái đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh.

Các nạn nhân vẫn đang mất tích gồm: Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Triệu Thị Huân (48 tuổi), Hoàng Văn Thuận (42 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi).