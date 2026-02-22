Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

20 đặc công người nhái lặn tìm 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà

Đình Huy
Đình Huy
22/02/2026 08:05 GMT+7

Ngay trong đêm 21.2 (mùng 5 tháng giêng), 20 chiến sĩ đặc công người nhái thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) từ Hải Phòng đã cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích.

Thông tin từ Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) cho biết, nhận được lệnh của cấp trên về việc cơ động lực lượng đi tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà (Lào Cai), ngay trong đêm 21.2, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã khẩn trương làm công tác chuẩn bị, điều động lực lượng, phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn.

20 đặc công người nhái lặn tìm 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà- Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất từ hiện trường vụ lật tàu chở khách trên hồ Thác Bà

ẢNH: QCHQ

Theo đó, Lữ đoàn 126 đã điều động 20 chiến sĩ đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến 3 giờ 30 ngày 22.2 (mùng 6 tháng giêng), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm.

20 đặc công người nhái lặn tìm 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà- Ảnh 2.
20 đặc công người nhái lặn tìm 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà- Ảnh 3.
20 đặc công người nhái lặn tìm 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà- Ảnh 4.

Lực lượng đặc công người nhái triển khai lực lượng, phương tiện tại hiện trường

ẢNH: QCHQ

Thượng tá Phạm Ngọc Tuấn Anh (Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 126, trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm) cho biết, tại khu vực hồ Thác Bà sương mù dày đặc, mưa nhỏ; hồ có độ sâu lớn nhất khoảng 17 m.

Theo thượng tá Tuấn Anh, đến 6 giờ 45 các tổ người nhái đã tiến hành lặn kiểm tra trong thân tàu bị lật và tìm kiếm các nạn nhân ở các khu vực xung quanh.

20 đặc công người nhái lặn tìm 6 nạn nhân mất tích trên hồ Thác Bà- Ảnh 5.

Thợ lặn thuộc Lữ đoàn 126 Hải quân tổ chức tìm kiếm nạn nhân đang mất tích

ẢNH: QCHQ

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 ngày 21.2, tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H va chạm với tàu chở đá mang biển kiểm soát YB-0919, khiến tàu chở khách bị lật chìm, làm 6 người mất tích. Các nạn nhân bị mất tích, gồm: Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Triệu Thị Huân (48 tuổi), Hoàng Văn Thuận (42 tuổi), Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi).

Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân. Tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ. Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên).

