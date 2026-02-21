Mùng 5 tết, người dân quay lại TP.HCM: Cửa ngõ phía tây đông đúc nhưng không kẹt xe

Ngày 21.2, hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây bắt đầu quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ tết khiến các tuyến đường cửa ngõ phía tây trở nên đông đúc, nhộn nhịp.

Người dân tranh thủ lên sớm

Ghi nhận trong sáng và trưa 21.2, lượng lớn người dân quay lại TP.HCM khiến các trục đường chính dẫn vào trung tâm (cửa ngõ phía tây) trở nên đông đúc xe cộ. Tại tuyến Lê Khả Phiêu (đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh cũ), ô tô khách và xe máy chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh nối đuôi nhau di chuyển.

Người dân quay lại TP.HCM khiến các trục đường chính dẫn vào trung tâm trở nên đông đúc xe cộ ẢNH: TRẦN KHA

Anh Trọng (ở Vĩnh Long), một tiểu thương tại TP.HCM, cho biết anh quyết định kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn dự định để có thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu kinh doanh.

"Tôi lên sớm nên dù đường sá có đông nhưng không kẹt xe. Mai là ngày nghỉ cuối cùng, chắc chắn xe cộ sẽ đổ về dữ dội và đi lại khó khăn hơn, nên tôi tranh thủ lên trước để vừa khỏe người vừa tránh được cảnh ùn tắc", anh Trọng chia sẻ.

Tuyến Lê Khả Phiêu (đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh cũ) xe máy nối đuôi nhau di chuyển ẢNH: TRẦN KHA

Tại đường Kinh Dương Vương và khu vực trước Bến xe Miền Tây, lượng phương tiện cũng tăng cao rõ rệt. Bên trong bến, xe khách liên tục ra vào trả khách, tạo nên không khí khẩn trương. Tuy nhiên, theo quan sát, dù mật độ giao thông dày đặc nhưng các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

CSGT đồng loạt ra quân điều tiết

Trước tình hình người dân trong cả nước bắt đầu quay trở lại các thành phố lớn và khu công nghiệp để làm việc, học tập, Công an TP.HCM nhận định áp lực giao thông sẽ còn tăng rất cao trong những ngày tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại TP.HCM ẢNH: TRẦN KHA

Khu vực tại Bến xe Miền Tây tấp nập người ra vào bến ẢNH: TRẦN KHA

CSGT phối hợp cùng công an cấp xã đã đồng loạt ra quân ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Để chủ động ứng phó, từ 6 giờ sáng ngày 21.2, các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an cấp xã đã đồng loạt ra quân. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông tại các khu vực cửa ngõ trọng yếu.

Mục tiêu của đợt ra quân này nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ngăn chặn tình trạng ùn tắc kéo dài, giúp người dân quay lại thành phố thuận tiện và an toàn nhất.